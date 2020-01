La dernière proposition de Benjamin Griveaux attire les railleries des internautes mais aussi dans son propre camp.

Le candidat LREM de Paris aux élections municipales a proposé ce dimanche le déménagement la gare de l'Est à la Villette pour créer un « Central Park » dans la capitale. Son idée lui a valu une volée de critiques des Alsaciens qui ont répondu à notre appel à témoignage, certains allant jusqu’à parler de « racisme anti-Alsace ». Mais aussi une fin de recevoir au sein de LREM.

Son homologue strasbourgeois Alain Fontanel, qui se présente aux municipales à Strasbourg sous la même étiquette politique, critique « une vraie schnaps idée » et un « non-sens sur le fond comme sur la méthode ». Une schnaps idée, kézako ?

En Alsace, cette expression désigne « une idée loufoque ou farfelue qui n’aurait pas émergé sans l’absorption préalable de quelques verres de schnaps », explique l’écomusée d’Alsace​ qui a consacré une exposition à l’emblématique alcool alsacien.

Une vraie schnaps idée !

Déplacer la #garedelest en périphérie est un non sens sr le fond comme sr la méthode. J'y suis fermement opposé.

La liaison entre #Strasbourg, capitale européenne, le coeur de #Paris et Roissy avc bientôt le CDG Express est indispensable et stratégique pic.twitter.com/wHN0vwvlNm