ETIQUETTES La décision du gouvernement de ne plus attribuer de « nuance » politique aux candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 9.000 habitants a provoqué la colère de l’opposition et de l’Association des maires de France

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. — GILE Michel/SIPA

Pour les élections municipales, prévues les 15 et 22 mars, le gouvernement a décidé de ne plus attribuer de « nuance » politiques aux candidats dans les communes de moins de 9.000 habitants.

Pour l’opposition et pour l’AMF (Association des maires de France), c’est une « manipulation » qui va permettre à La République en marche de masquer d’éventuels mauvais scores en zone rurale.

Les Républicains et le Rassemblement national ont même déposé des recours en justice pour combattre cette circulaire.

« Tripatouillage », « minable manipulation », « camouflage »… Plusieurs partis d’opposition s’insurgent contre des mesures instaurées par le gouvernement pour les élections municipales. Le ministère de l’Intérieur a annoncé le 15 janvier que pour les communes de moins de 9.000 habitants, la « nuance » politique des candidats à la mairie ne serait plus enregistrée par les préfectures.

Les élus locaux sont partagés sur ces nouveautés, tandis que l’opposition accuse les macronistes de vouloir brouiller les résultats du scrutin prévu les 15 et 22 mars. Les Républicains et le Rassemblement national ont déposé des recours, respectivement le 18 janvier et ce mardi, pour les abroger.

Plus de nuance politique obligatoire pour 96 % des communes

C’est une circulaire envoyée aux préfets par le ministère de l'Intérieur début janvier qui a mis le feu aux poudres. Elle demande aux services préfectoraux de n’attribuer de nuance politique qu’aux listes candidates dans les villes de plus de 9.000 habitants, qui représentent 96 % des 34.960 communes de France et 52 % des électeurs. Elle crée également la nuance « liste divers centre », qui concerne « les listes d’union entre plusieurs partis dont au moins LREM ou le Modem », ainsi que les « listes de candidats qui, sans être officiellement investies par LREM, ni par le Modem, ni par l’UDI, seront soutenues par ces mouvements ».

« C’est une sorte de manipulation », dénonce Philippe Laurent, secrétaire général de l’Association des maires de France (AMF). L'organisation demande un nuançage obligatoire dans les villes de 1.000 âmes et plus, et la création d’une nuance « sans étiquette et non inscrit ». Pour Philippe Laurent, « l’exécutif cherche à faire en sorte que les analyses du scrutin et commentaires soient le moins défavorables au parti au pouvoir », alors que LREM est mal implanté en milieu rural.

La création d’une nuance « divers centre », que les préfets pourront affecter aux listes soutenues, « de près ou de loin » par LREM, gonflera également les scores du parti présidentiel, dénonce le maire UDI de Sceaux (Hauts-de-Seine). « Il y aura des erreurs dans la présentation des résultats. »

Recours devant le Conseil d’Etat

Pour LR, « la fixation de ce seuil porte atteinte à plusieurs principes tels que le droit à l’information ou la libre expression du suffrage », explique Damien Abad, député de l’Ain et patron du groupe à l’Assemblée. « Toute liste qui serait "soutenue" par La République en marche sera nuancée comme "divers centre", ce qui revient à permettre à LREM de décider elle-même de la nuance des listes », a enfoncé l’élu dans un communiqué, le 18 janvier. Le parti a déposé un recours auprès du Conseil d’Etat pour demander à la juridication administrative de suspendre en référé la circulaire de l’Intérieur. D’abord fixée ce vendredi, l’audience du Conseil d’Etat a été reportée au 29 janvier.

Le Rassemblement national a, lui aussi, déposé un recours devant le Conseil d’Etat ce mardi pour demander « l’annulation » de la circulaire, considérant qu’elle « manque de base légale » et rompt « l’égalité entre les candidats ». « Certains se voient accorder une nuance politique dont les autres, fussent-ils adhérents au même parti politique ou se revendiquant de la même sensibilité politique, sont par hypothèse jugés indignes », tance le RN dans un communiqué.

Les élus ruraux satisfaits, et LREM se défend

« Si on a une déroute aux municipales, de toute façon, on ne pourra pas la maquiller », répond un cadre de la majorité face aux accusations de « manipulation » des résultats. « Si on était pernicieux, on aurait plutôt intérêt à imposer l’étiquette dans toutes les communes, car c’est plus facile de mettre une étiquette LREM à un maire d’une petite commune, tandis que dans les communes de plus de 10.000 habitants, je ne suis pas sûr qu’on en remporte beaucoup ».

Un argument battu en brèche par une source au sein d’une association de maires. « Evidemment que cette circulaire vise à présenter les résultats des municipales de telle sorte qu’ils soient plus flatteurs pour le pouvoir en place. Mais chaque gouvernement a fait cela ».

Seule l’Association des maires ruraux de France (AMRF) a salué cette circulaire. « On demandait ça depuis 2008 », explique son directeur, Cédric Szabo. « En milieu, rural, la constitution d’une liste municipale, c’est souvent une coalition d’acteurs locaux, ça n’a rien à voir avec des logiques politiciennes, partisanes. Or l’Etat s’arroge le droit de qualifier une liste et lui attribuer une nuance », déplore-t-il.