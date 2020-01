L'ancien maire d'Aniche, Michel Meurdesoif. — Aniche ma commune

Il a soif de revanche. A 72 ans, Michel Meurdesoif, l’ancien maire d’Aniche, dans le Nord, pourrait couler une retraite paisible à biner son jardin. Mais non. Il a encore de la ressource le communiste et, surtout, il n’a toujours pas digéré sa défaite, en 2014, face à Marc Hémez (DVD) pour une quarantaine de voix. Pour récupérer son siège, Michel Meurdesoif repart en campagne sous la bannière du Rassemblement citoyen et avec une mini super production en guise de clip de promo.

Michel Meurdesoif a administré la commune d’Aniche, 10.000 habitants, pendant un quart de siècle, entre 1989 et 2014. Pour les membres de la liste Rassemblement citoyen (RC), les adversaires politiques de l’ancien maire n’ont de cesse de reprocher à ce dernier son âge, trop avancé selon eux pour briguer à nouveau la mairie.

C'est bien fait mais quel est son message ?

Afin de montrer que le septuagénaire est encore dans le coup, les bénévoles du parti ont tout donné pour réaliser un clip de campagne qu’ils estiment « original » et « loin des clichés ». On peut y voir Michel Meurdesoif en virtuose du codage informatique, donner une leçon à une jeune fille qui galère avec son Mac. En deux temps et trois mouvements, l’ex maire se fait un site Internet de campagne aux petits oignons devant les yeux ébahis de la stagiaire. C’est bien réalisé, il y a des effets spéciaux et le montage est dynamique. En gros, esthétiquement, le produit est réussi.

Nul doute que les prouesses informatiques de Michel Meurdesoif dans le film sont au minimum exagérées. D’ailleurs il ne revendique par être codeur émérite. Du coup, on peut s’interroger sur le message que véhicule ce clip.