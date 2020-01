L'ancien ministre du Travail François Rebsamen — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Le socialiste François Rebsamen, ancien ministre du Travail de François Hollande, a annoncé vendredi être candidat à sa réélection à la tête de la mairie de Dijon, où il a été élu maire pour la première fois en 2001. « Je suis candidat pour être maire de Dijon une nouvelle fois », a-t-il déclaré sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Pour justifier son choix, l’élu de 68 ans a expliqué : « j’ai un projet, j’ai un bon bilan (…) et j’ai plein de choses à faire encore ».

En retrait quelques mois en 2018

Le maire sortant a mis en avant un projet « écologique, solidaire et attractif », porté par « les progressistes de gauche et du centre » sur une liste qui associera notamment le parti communiste et le MoDem, a-t-il indiqué dans une interview diffusée au même moment par le journal Le Bien Public. La construction d’un tramway, la piétonnisation du centre-ville ou encore la renaissance du musée des Beaux-Arts après dix ans de travaux auront notamment marqué physiquement la capitale bourguignonne lors de ses trois premiers mandats.

François Rebsamen s’était mis en retrait de ses fonctions pendant quelques mois en 2018 pour se soigner d’un cancer, laissant la gestion de la ville à sa première adjointe Nathalie Koenders. « Je sors renforcé de l’épreuve que j’ai vécue », a-t-il assuré, disant avoir encore « beaucoup de projets en tête » pour Dijon et sa métropole, dont il brigue également la présidence.

Si la « lutte contre le réchauffement climatique » est l’une des priorités du maire sortant, qui voudrait faire de Dijon une capitale verte européenne, les écologistes, membres de la majorité sortante, mèneront cette fois campagne de leur côté avec pour tête de liste Stéphanie Modde.