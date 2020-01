Edouard Philippe. — Francois Mori/AP/SIPA

Lors de ses vœux, Emmanuel Macron a demandé à son Premier ministre de « trouver la voie d’un compromis rapide ».

Edouard Philippe a donné un signe d’ouverture à la CFDT en qualifiant ce mardi de « bonne idée » la proposition de conférence de financement.

Le président laisse son Premier ministre en première ligne sur les retraites.

A la réunion multilatérale ce mardi au ministère du Travail, Edouard Philippe a accueilli les syndicats en compagnie d’autres ministres. Mais sur la réforme des retraites, c’est bien lui qui est en première ligne. « Les ministres doivent être capables de parler aux Français, défendre le texte. Mais c’est le Premier ministre qui a fixé le cap », résume-t-on à Matignon.

La grève débutée le 5 décembre, la plus longue depuis la création de la SNCF en 1938, accentue chaque jour un peu plus la pression sur le chef du gouvernement. Lors de ses vœux aux Français le 31 décembre, Emmanuel Macron ne l’a d’ailleurs pas ménagé. « Avec les organisations syndicales qui le veulent, j’attends du gouvernement d’Edouard Philippe qu’il trouve la voie d’un compromis rapide ».

« Le président a été clair en demandant un compromis rapide, pas un passage en force »

Exhorté à trouver une sortie de crise, le Premier ministre a fait un pas en direction de la CFDT ce mardi sur RTL. « L’équilibre est important, je propose de le garantir par un âge pivot [à 64 ans]. Mais si les organisations s’entendent pour un meilleur système, je le prendrai ». Très attaché à l’équilibre financier du futur système, Edouard Philippe a proposé de retrouver les partenaires sociaux vendredi à Matignon pour discuter d’une conférence sur le sujet, reprenant l’idée émise par le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger.

« Le président a été clair en demandant un compromis rapide, pas un passage en force. Les syndicats doivent donc être associés, et pas traités comme des adversaires », souffle Jean-François Cesarini. Le député LREM du Vaucluse estime que le « cap rappelé par le président, ajouté aux sorties de Richard Ferrand [président de l’Assemblée nationale] et de Bruno Le Maire [le ministre de l’Economie] ont contribué à faire bouger le Premier ministre ». Du moins sur la forme. Car Edouard Philippe a dans le même temps redit son attachement à l’âge pivot, qui agace les syndicats dits « réformateurs » et une partie de la majorité.

Dépasser l’âge pivot ?

La mesure, inscrite dans le projet de loi actuellement examiné au Conseil d’Etat, pourrait donc être maintenue. « Certains de mes collègues, qui ont des liens d’amitié et d’estime avec la CFDT ont parfois du mal à imaginer qu’on puisse être en désaccord avec elle. Le Premier ministre a toujours dit qu’il était à la recherche du compromis. Mais la soutenabilité financière du projet ne doit pas être mise de côté », défend la députée LREM Marie Guévenoux, proche de l’intéressé. « Il souhaitait d’autres pistes. Il y en a maintenant beaucoup sur la table. Si on ne trouve pas de compromis, c’est qu’il y a de la mauvaise volonté », craint Jean-François Cesarini.

Tandis que les négociations patinent, Emmanuel Macron, lui, prend soin de rester en retrait. « Le président a joué son rôle, en disant "voilà la partition", mais ce n’est pas à lui de la mettre en musique, dit François Patriat, sénateur LREM proche du chef de l’Etat. Il attend la fin de la partie pour revenir sur le devant de la scène ». Et laisse son Premier ministre prendre les coups.