François Hollande, en juin 2019. — ISA HARSIN/SIPA

Alors que l'allocution de fin d'année de son successeur, Emmanuel Macron, est particulièrement attendue en pleine phase de contestation de la réforme des retraites, François Hollande a déjà livré ses vœux à ses compatriotes.

« Je souhaite que l’année 2020 s’écrive en France sous le signe du dialogue et de l’unité. Seules la culture du compromis et la recherche de l’égalité permettront à la fois de dénouer les crises et de faire les meilleurs choix pour l’avenir », écrit ainsi l’ancien chef de l’Etat dans un communiqué.

J’adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. pic.twitter.com/rC94hfJIee — François Hollande (@fhollande) December 31, 2019

L’ancien président, en poste entre 2012 et 2017, insiste également sur « l’enjeu écologique » qui « appelle à des actions urgentes et concrètes pour notre planète » envisageables selon lui par une mobilisation commune : « Le fossé se creuse dangereusement entre les peuples et leurs dirigeants, entre les générations. La jeunesse nous demande d’être à la hauteur. Écoutons-la ! »

« Enfin, à ceux qui se sentent parfois laissés pour compte, je dis qu’ils ne doivent jamais cesser de croire qu’il y aura des jours meilleurs. Chaque jour, je suis le témoin de l’engagement de nos compatriotes qui malgré les doutes et les difficultés, agissent pour plus de solidarité et d’humanité. Ils ne demandent qu’à être rassemblés. J’adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année », indique par ailleurs François Hollande.