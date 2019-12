Vœux d’Emmanuel Macron. EN DIRECT : « La réforme des retraites sera menée à son terme »

20h11 : Les enseignants et les soignants mis en avant

« Plus que jamais, il sera essentiel de mettre le travail et le mérite au coeur de notre action. [...] Nous devons continuer à investir davantage dans l'éducation et la santé. Eduquer, soigner, instruire, former, sont des missions essentielles », assure Emmanuel Macron, en évoquant la « revalorisation » des enseignants et des soignants.