INTERVIEW Pour Benjamin Morel, docteur ès sciences politiques, si la population a semblé plus investir les sujets politiques que les années précédentes, c’est avant tout car elle ne sent plus représentée

L’année 2019 fut marquée par de nombreux sujets politiques à laquelle se sont intéressés les Françaises et Français.

Vous-même, vous avez forcément un avis sur les « gilets jaunes », l’écologie ou la grève SNCF.

Pour Benjamin Morel, docteur ès sciences politiques, 2019 fut une année à part, à la fois par ses sujets et par sa crise de la représentation.

Cela vous aura difficilement échappé au repas de Noël en famille, 2019 fut une année politique. Extrêmement politique. Entre la mise en avant de l’écologie politique, les « gilets jaunes », la grève de décembre, le mouvement contre les violences faites aux femmes, la liste est plus longue que celle de votre petit-cousin a adressé au Père Noël.

Bien sûr, toutes les années sont marquées par des évènements politiques majeurs, magie de l’actualité oblige. Pour autant, les citoyens ont semblé plus investir ces sujets cette année que les précédentes. Qui n’a pas son avis sur Greta Thunberg, les « gilets jaunes » ou la réforme des retraites ? Pour Benjamin Morel, docteur èsSciences politiques à l’ENS, cette politisation massive de la population s’explique par une crise de la représentativité mais également par un traitement de l’information plus durable.

En quoi 2019 est-elle une année marquante dans la politisation de la population ?

2019 fut une année de mobilisation sociale importante. Ce n’est pas si nouveau que ça au cours de la décennie, qui a connu de nombreux mouvements sociaux. Mais 2019 reste quand même une année particulièrement marquée par une déconnexion encore plus accrue des instances représentatives, avec une rupture affichée et consommée. Traditionnellement, le régime représentatif s’appuie sur un triptyque : les représentants, la société civile organisée notamment les syndicats, et le peuple représenté. 2019 a montré une tendance à manifester bien plus aigüe que les dernières années, où une partie de la population – notamment les « gilets jaunes » – se sont sentis non représentés à la fois par les dirigeants, mais aussi par la société civile organisée.

La population s’est-elle émancipée de ses représentants pour agir indépendamment ?

Il ne faut pas surestimer la révolution qu’aurait constituée 2019. S’il y a eu l’émergence de ce genre d’actions populaires, organisées sans syndicats, la seconde partie d’année marque le retour de la société civile organisé au premier plan : les manifestations écologiques s’appuient à ce titre sur un fonctionnement classique en termes de mobilisations collectives, tout comme le mouvement contre les violences faites aux femmes, ou la grève contre la réforme des retraites.

Néanmoins, la bataille des retraites pourrait avoir une importance capitale : si le peuple représenté s’est détourné des syndicats, s’il y a une telle crise de la représentation, c’est aussi car la population ne croit plus que les syndicats peuvent gagner. S’est imposée cette idée que la société civile organisée perd toutes ses batailles. Si les syndicats perdent aussi sur la réforme des retraites, il y aura peut-être un vrai basculement.

Au-delà de la crise de la représentation, qu’est ce qui explique un tel investissement de la population ?

En réalité, c’est surtout la temporalité de l’évènement politique qui a changé. On le traite médiatiquement bien en amont, ce qui accroît l’exposition de la population à l’évènement. L’entretien de l’information par les chaînes en continu notamment bouleverse le suivi de l’opinion. L’épilogue que constitue le vote du projet de loi est un point lointain qui est précédé dans le cas de retraites d’une exposition médiatique très en amont.

Or, on le voit bien : plus l’évènement dure dans le temps, plus la population l’investit. Le référendum de 2005 est un bon exemple : avec une campagne qui a commencé très tôt avant le vote, il y a eu le temps pour la population d’avoir un vrai investissement du sujet pour tenter de comprendre de quoi il en retournait. Campagne qui a fait bouger les lignes et a retourné l’opinion, preuve qu’il ne s’agissait pas de voter pour ou contre le gouvernement.

Y a-t-il d’autres raisons pouvant expliquer cet investissement massif de la politique en 2019 ?

Au-delà de l’aspect temporel, il y a aussi des sujets particulièrement inflammables par principe, avec en tête de gondole la réforme des retraites. C’est facile de faire parler les gens sur un tel sujet et pour eux de développer des opinions tranchées, car c’est un sujet qui concerne absolument tout le monde, et où chacun se demande d’abord s’il est concerné et ensuite s’il va être gagnant ou non.

Une actualité composée de tels sujets conduit forcément à une plus forte politisation. Mais les sujets économiques et sociaux, très individuels, immédiats et pratico-pratiques, ne sont pas les seuls à avoir percé. On y note un fort investissement sur des sujets plus liés aux valeurs, comme la question migratoire, avec des déclarations d’Emmanuel Macron qui ont enflammé l’actualité pendant deux mois et évidemment l’écologie. Ce sont des sujets tout aussi importants pour la politisation, car ils indiquent le sens et le pourquoi de l’identité politique, ce que chacun veut donner comme but à l’action publique.