Attention à cette fausse citation de Sibeth Ndiaye sur les « compétences » et « l’honnêteté »

FAKE OFF La porte-parole du gouvernement n'a jamais lancé : « Nous assumons les faits reprochés à M. Delevoye et à tous les autres, cependant, nous avons été élus pour nos compétences et non notre honnêteté », contrairement à ce qu'affirment plusieurs publications