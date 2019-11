Julien Bayou, en septembre 2019 à Paris. — ISA HARSIN/SIPA

Le conseiller régional d'Île-de-France Julien Bayou est assuré d’être élu nouveau secrétaire national d' EELV​ ce samedi, a-t-on appris auprès du parti écologiste. D’intenses tractations entre différentes tendances ont eu lieu jusqu’à la dernière minute du dépôt des listes.

L'identité du nouveau patron des Verts ne faisait guère de doute depuis deux semaines, la motion de Julien Bayou ayant largement devancé ses concurrentes le 16 novembre (42,9 %, contre 26,2 %, 21,6 % et 8,5 %) au premier tour. Mais les représentants de ces trois dernières propositions d'équipe et d'orientation, l'ex-députée Eva Sas, l'ex-secrétaire national adjoint Alain Coulombel et le membre du bureau exécutif Philippe Stanisière, ont mis la pression sur Bayou pour négocier. A la clé, la répartition des 15 postes de l'équipe dirigeante.

Le choix de Cormand

Selon l'accord trouvé, la motion A de Julien Bayou aura sept postes dans l'exécutif. La motion d'Eva Sas, qui comptait plusieurs proches du chef de file Yannick Jadot, aura quatre postes - dont un des porte-parole pour Eva Sas elle-même - et celle d'Alain Coulombel (porte-parole aussi) trois. Et Philippe Stanisière devrait récolter suffisamment de suffrages pour se maintenir dans l'exécutif.

Julien Bayou, 39 ans, va donc succéder à David Cormand, qui le soutenait. Yannick Jadot, lui, s'est préservé, ne se prononçant officiellement pour aucune des motions.