Commission européenne : qui est Ursula von der Leyen ? — 20 Minutes

Elle prend officiellement ses fonctions de présidente de la Commission européenne ce dimanche 1er décembre 2019. Ursula von der Leyen, 61 ans, va occuper ce poste pendant 5 ans. Mais qui est cette Européenne convaincue, protégée d’Angela Merkel, qui est devenue la première femme à présider la Commission ?

Ursula von der Leyen est née le 8 octobre 1958 à Bruxelles. Médecin de formation et mère de 7 enfants, elle s’intéresse à la politique tardivement. À 43 ans, sous l’étiquette de la CDU, l’Union chrétienne-démocrate, elle devient ministre de la Famille de Basse-Saxe, en Allemagne.

Fidèle d’Angela Merkel

Repérée par Berlin, en 2005, elle devient ministre de la Famille et de la Jeunesse au sein du premier gouvernement d’Angela Merkel. La chancelière en fait d’ailleurs sa protégée et lui donne un portefeuille dans chacun de ses quatre gouvernements suivants. En 2009, elle est ainsi nommée ministre du Travail et des Affaires sociales, et depuis 2013, elle était à la tête du ministère de la Défense.

C’est à ce poste que sa carrière fulgurante prend une nouvelle tournure. Celle que l’on surnomme « Röschen », Petite Rose, est vivement critiquée. Dans le viseur de ses détracteurs : soupçons de corruption, matériel obsolète de l’armée ou encore sous-investissements. Son image est également entachée, après l’arrestation d’un soldat allemand néonazi, soupçonné de préparer un attentat.

Conséquence : Outre-Rhin, Ursula von der Leyen est très impopulaire. Selon un récent sondage, elle fait partie des ministres les moins compétents du gouvernement.

Européenne convaincue, elle succède à Jean-Claude Juncker. Ursula von der Leyen a fait de l’écologie son cheval de bataille. Sa promesse ? Faire de l’Europe le premier continent du monde neutre en carbone d’ici à 2050.