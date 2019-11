Des maires écoutent Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. — TLG/20minutes

La suppression de la taxe d’habitation d'ici 2023 est une promesse d’Emmanuel Macron.

Cette principale ressource fiscale des communes doit être compensée par un transfert aux communes de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti.

Mais les maires ne croient pas qu’ils seront remboursés « à l’euro près », comme le promet le gouvernement. Ils l'ont redit ce jeudi lors d'un débat consacré au sujet lors du congrès de l'Association des maires de France (AMF).

« C’est un fruit qui ne passe pas très bien. Il a un goût amer, il reste un peu en travers de la gorge ». François Baroin a résumé lundi devant Emmanuel Macron la colère des élus face à la suppression de la taxe d'habitation (TH) à l’ouverture du 102e Congrès des maires de France, à Paris. Le chef de l’Etat avait répliqué d'une formule pour défendre cette promesse de campagne – « J’ai fait ce que je vous avais dit » – et ironisé sur la popularité de la mesure auprès des citoyens – « Si durant votre campagne beaucoup de vos électeurs vous reprochent la baisse, faites le moi savoir ! » – sans parvenir à dissiper le courroux des édiles.

« Nous voulons une réelle compensation à l’euro près », a lancé ce jeudi matin Antoine Homé, maire de Wittenheim (Haut-Rhin). Le rapporteur de la commission des Finances et fiscalité locales de l'AMF a dénoncé « les effets considérables sur les ressources des communes » lors d’un débat sur la question. La suppression de cet impôt local – jusque-là principale ressource fiscale des communes – doit être compensée par un transfert aux communes de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti. Mais dans les travées du congrès, porte de Versailles à Paris, la gronde ne s’apaise pas.

« Les maires ne sont pas naïfs »

« Il n’y a pas de texte officiel pour nous rassurer, seulement des promesses. On ne sait pas encore comment on va récupérer le manque à gagner, c’est inquiétant », souffle Monique Vidal, adjointe au maire de Lavaudieu, en Haute-Loire. « Il y a de l’inquiétude car la TH représente un tiers de nos recettes. On craint que tout ne soit pas remboursé par l’Etat avec sa suppression totale », abonde Jean-François Dubois, conseiller municipal à Varennes-Vauzelles dans la Nièvre.

« Les réponses de Macron n’ont pas été vraiment convaincantes. Les maires ne sont pas naïfs, on a l’impression qu’il veut faire participer les collectivités locales au remboursement du déficit de l’Etat sans que cela ne se voie trop », reprend l’élu centriste. « On a du mal à digérer cette suppression car la TH lie le propriétaire à sa commune. Ce n’est pas le rôle du gouvernement de s’occuper de la fiscalité locale », s’agace Jean-Louis Anglade, maire sans étiquette de Cadéac, en Hautes-Pyrénées.

« C’est une catastrophe ! Cet impôt amenait de la cohésion entre les élus et les citoyens car les citoyens savaient où allait leur argent », soutient Jean-Luc Chervin, maire socialiste de Riorges dans la Loire. « Il existait en plus déjà des mesures qui exonèrent les plus pauvres, donc c’est aussi une injustice fiscale. Cette suppression totale va aussi bénéficier à des gens qui ont des Ferrari et des hors-bord dans leurs garages ». La suppression de la taxe d’habitation concernera 80 % des foyers fiscaux à partir de 2020, et 100% en 2023.

« En réalité, cette suppression de la taxe d’habitation nous met sous tutelle »

La réforme, qui vise à redonner « plus de 17 milliards d’euros » de pouvoir d’achat aux Français selon le gouvernement, ne convainc presque personne. Il faut bien chercher pour trouver un élu s’en réjouir. « Ce n’est pas la peine de crier avant d’avoir mal. Avec le développement de l’intercommunalité, il est normal que la baisse de compétences des communes s’accompagne d’une baisse de taxes, car les villes ont aussi moins de personnels à payer, de frais de logistiques, etc. », avance Gilles Pichon, maire macroniste de Rom, dans les Deux-Sèvres.

Un soutien isolé, car beaucoup gardent un mauvais souvenir de l’étiolement progressif de la compensation promise après la suppression de la taxe professionnelle en 2010. « On aura peut-être des compensations la première ou la deuxième année, mais après ça va dégringoler. Car à chaque fois, on y laisse des plumes, comme avec la taxe professionnelle. On va encore être obligé de réduire nos services », déplore Jean-Louis Anglade. Pas de quoi convaincre Daniel Burrus, maire sans étiquette de Neuwiller-lès-Saverne : « La compensation sera calculée sur la base des taux de 2017. Donc si demain, nos communes ont plus d’habitants, on aura plus de contraintes. Comment financer alors une nouvelle salle polyvalente ou des travaux de voiries ? Il va falloir aller pleurer au niveau des collectivités, des départements, monter des dossiers de paperasseries qui sont chronophages… En réalité, cette suppression de la TH nous met sous tutelle ». L’élu du Bas-Rhin s’interroge : « Est-ce qu’on est là simplement pour gérer du fric ou pour rester au service de la population ? »