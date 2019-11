RENCONTRE La venue d’Edouard Philippe a également débouché sur un accord pour la vente de trois patrouilleurs et la restitution d’un sabre historique

Edouard Philippe et le président sénégalais Macky Sall, à Dakar, le 17 novembre 2019. — SEYLLOU / POOL / AFP

La visite est fructueuse pour Edouard Philippe. La France et le Sénégal se sont engagés dimanche à coopérer pour lutter contre les migrations irrégulières à l'occasion de la présence à Dakar du Premier ministre français.

Sept semaines après un débat au Parlement français sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron, qui a notamment abouti à la future instauration de quotas d'immigration professionnelle, les deux pays se sont notamment engagés à « poursuivre une coopération efficace contre les migrations irrégulières », selon les termes de leur déclaration commune.

« La migration doit être choisie et non subie, telle est notre conviction », a résumé Edouard Philippe, qui a été accueilli à la mi-journée par Macky Sall au palais présidentiel.

Trois patrouilleurs vendus

Parmi les leviers dont dispose la France, l'aide publique au développement, dont le budget total doit atteindre 0,55% du PIB en 2022. Environ 2 milliards d'euros ont été distribués au Sénégal depuis 2007: des « efforts » qui doivent « produire des résultats sur l'immigration irrégulière », souligne Matignon.

« La coopération (...) peut encore s'améliorer dans la logique d'engagement réciproque », a insisté Edouard Philippe dimanche. La France soutiendra ainsi la modernisation de l'état civil sénégalais ainsi que certains services de police et gendarmerie dédiés aux contrôles des frontières et à la lutte contre le trafic des migrants.

Alors que la France est le premier partenaire commercial et le premier investisseur étranger au Sénégal, un accord a été signé pour la vente de trois patrouilleurs hauturiers du groupe français Kership. Ce contrat de plusieurs centaines de millions d'euros se double de la vente de missiles du groupe européen basé en France MBDA.

Restitution du sabre d'El Hadj Oumar

La cérémonie a revêtu une dimension symbolique avec la restitution du sabre d'El Hadj Oumar Tall, un chef de guerre et érudit musulman qui a conquis au XIXe siècle un immense territoire à cheval sur le Sénégal, la Guinée et le Mali, et a lutté contre l'armée coloniale française.

Le sabre d’El Hadj Oumar Tall est un symbole de l’histoire du Sénégal et de ses pays voisins. Sa place est au Sénégal. Ce geste marque aussi la force de nos liens culturels et l’apport de l’Afrique à la culture universelle. pic.twitter.com/csDC4yam7E — Edouard Philippe (@EPhilippePM) November 17, 2019

Dans un contexte sécuritaire très dégradé au Sahel marqué par plusieurs attaques jihadistes au Mali et au Burkina, les questions militaires rebondiront lundi lors de l'ouverture du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.