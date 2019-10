Qui pour remplacer Christian Jacob à l'Assemblée ? — GERARD JULIEN / AFP

Les candidatures sont closes depuis ce mardi, midi. Ils seront donc six députés en lice pour prendre la tête du groupe LR à l’Assemblée nationale et ainsi prendre la succession de Christian Jacob.

Les candidats sont Damien Abad (Ain), Daniel Fasquelle (Pas-de-Calais), Philippe Gosselin (Manche), Véronique Louwagie (Orne), Olivier Marleix (Eure-et-Loir) et Michèle Tabarot (Alpes-Maritimes), selon le groupe. Damien Abad et Olivier Marleix sont cités parmi les favoris. Le vote aura lieu mercredi 6 novembre entre 9 et 11h et prendra la forme d’un scrutin majoritaire à deux tours.

Jacob n’annonce pas de soutien officiel

Christian Jacob, qui vient de prendre la tête du parti LR après avoir présidé le groupe pendant près de neuf ans, a annoncé qu’il ne soutiendrait personne pour ce vote. Avec 104 députés, le groupe LR est le deuxième de l’Assemblée nationale, derrière celui de La République en Marche (304 députés).

Damien Abad, 39 ans, s’était déjà présenté face à Christian Jacob en 2017. Il n’occupe aujourd’hui plus de fonctions exécutives au sein du parti pour se concentrer sur sa candidature. Il veut incarner « une ligne centrale d’une droite juste qui défend le travail, l’autorité et les territoires », a-t-il dit au JDD. Olivier Marleix (Eure-et-Loir), 48 ans, est le fils de l’ex-ministre UMP Alain Marleix et avait déjà envisagé de se présenter face à Christian Jacob en 2017.

Des profils très différents

Daniel Fasquelle, 56 ans, tout juste confirmé dans ses fonctions de trésorier du parti, se veut un « candidat du rassemblement », des « sensibilités, des générations et des différents territoires », affirmant aussi avoir une « ligne politique centrale par rapport au groupe ».

« Convaincue de pouvoir apporter une dynamique nouvelle à ce groupe », Véronique Louwagie, 58 ans, est députée dans l’Orne depuis 2012. Juriste de formation, Philippe Gosselin, 53 ans, est député depuis 2007. Il avait été très en pointe contre le mariage homosexuel lors des débats de 2013. « Je souhaite mettre mes pas dans ceux de Christian Jacob que j’ai toujours soutenu », indique-t-il. Agée de 57 ans, Michèle Tabarot, députée depuis 2002 et longtemps maire du Cannet, a été secrétaire générale de l’UMP sous la présidence de Jean-François Copé.