FAKE OFF Une photo virale prétend montrer la foule (peu nombreuse) présente à Mayotte pour accueillir Emmanuel Macron lors de sa visite sur l'archipel

La photo virale prise le jour de la visite d'Emmanuel Macron à Mayotte. (Mayotte la 1ère) — capture d'écran/Facebook

Sur les réseaux sociaux, une photo suscite de nombreux commentaires sarcastiques.

Elle prétend montrer le public clairsemé rassemblé pour l'accueil d'Emmanuel Macron à Mayotte, loin des images de bain de foule visibles sur certaines chaînes.

La photo, authentique, a en réalité été prise avant son arrivée - même si sa visite a attiré peu de monde, selon un témoin contacté par 20 Minutes.

« Imposture visuelle », « bain de foule augmenté », « la foule en délire à Mayotte »… Sur les réseaux sociaux, une photo prise à Mayotte, où Emmanuel Macron était en visite mardi pour lutter contre l’immigration clandestine, donne lieu à une flopée de commentaires sarcastiques ou ironiques.

Sur ce cliché pris en hauteur et assorti de la légende « Mayotte : l’extraordinaire foule dont parlent les journalistes pour l’accueil de Macron », on aperçoit, en contrebas, un public assez clairsemé derrière les barrières de sécurité installées pour la venue du président à Mamoudzou, la capitale de l’archipel.

Un vide qui contraste nettement avec les images filmées en plan rapproché et diffusées sur certaines chaînes, comme Mayotte la 1ère, où Emmanuel Macron semble accueilli par de nombreux habitants.

Bain de foule à Mamoudzou pour Emmanuel Macron pic.twitter.com/zR1eAphS2X — Mayotte la 1ère (@mayottela1ere) October 22, 2019

Si la photo virale a bien été prise à Mayotte, elle précède toutefois d’une bonne heure l’arrivée d’Emmanuel Macron.

FAKE OFF

A l’origine, cette image a été publiée par la page Facebook de la chaîne Mayotte la 1ère, mardi, à 9h17 – soit à 10h17, heure de Mayotte. Sa légende indique d’ailleurs clairement qu’elle a été prise avant l’arrivée d’Emmanuel Macron : « Tout est en place sur la rocade de Mamoudzou. La foule attend le président Macron sous un soleil de plomb. »

Ce que confirme un journaliste de Mayotte contacté par 20 Minutes : « Cette photo a été prise bien avant qu’Emmanuel Macron n’arrive à Mamoudzou. Le protocole était déjà déployé, mais lorsqu’il est arrivé, vers 11h30 [heure de Mayotte], des agents de la mairie en tenue traditionnelle et les dames d’une association payée pour assurer cet accueil s’étaient joints au public, qui était donc plus nombreux. »

« On ne peut clairement pas parler de bain de foule »

Ces dernières étaient en effet déjà présentes peu avant son arrivée, comme on peut le constater sur la vidéo suivante, mise en ligne à 11 heures (heure de Mayotte).

A Mamoudzou, on attend Emmanuel Macron. pic.twitter.com/fdJcjdijNG — Mayotte la 1ère (@mayottela1ere) October 22, 2019

Si la foule s’est donc remplie entre la prise de vue devenue virale et l’arrivée d’Emmanuel Macron, sa venue reste en revanche loin d’avoir attiré de nombreux curieux, comme le note le même journaliste : « On ne peut clairement pas parler de bain de foule mais plutôt d’un accueil populaire, il y avait environ 1.000 personnes, avec des gens triés sur le volet et des pancartes distribuées par l’antenne LREM locale. »

« De l’aveu de beaucoup de journalistes de Mayotte, il y avait beaucoup moins de monde qu’aux visites de Chirac, de Sarkozy ou de Hollande, c’était la visite présidentielle la moins populaire [des derniers quinquennats] », conclut-il.