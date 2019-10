Hillary Clinton à Las Vegas en mai 2019. — MediaPunch/REX/SIPA

« Ne fais pas le con, d’accord ? Retire tes missiles de Cuba » : John Fitzgerald Kennedy aurait-il écrit pareille lettre à Nikita Khrouchtchev lors de la crise des missiles en 1962 ? C’est en tout cas une missive parodique de ce style qu’Hillary Clinton, qui ne rate aucune occasion de tacler Donald Trump depuis sa défaite lors de la présidentielle en 2016, a postée dimanche sur Twitter pour se moquer du message envoyé récemment par le président américain à Recep Tayyip Erdogan.

Found in the archives... pic.twitter.com/iFFeqloYHM — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 20, 2019

« Ne jouez pas au dur ! »

Donald Trump a en effet écrit à son homologue turc le 9 octobre une lettre au ton fort peu diplomatique pour tenter de le convaincre de cesser son offensive contre les Kurdes. « Ne jouez pas au dur ! Ne faites pas l’idiot ! », et « trouvons un bon accord », suggèrait ainsi le milliardaire à Recep Tayyip Erdogan. La lettre parodique retweetée dimanche par Hillary Clinton vient à l’origine de l’émission du présentateur vedette Jimmy Kimmel sur la chaîne ABC la semaine passée.

Elle présente un message imaginaire de JFK à Khrouchtchev, rédigé dans le même ton que celui de Donald Trump. « Ne fais pas le con, d’accord ? Retire tes missiles de Cuba », commence la lettre. « Tout le monde va dire Yay ! Khrouchtchev ! C’est le meilleur. Mais si vous ne le faites pas tout le monde dira "Quel trou du cul" et appellera votre pays poubelle "L’oignon soviétique" ». Un trait d’humour qui a visiblement beaucoup fait rire Hillary Clinton, qui a prétendu avoir « retrouvé (la lettre de JFK) dans les archives ».

Une lettre assez peu diplomatique adressée le jour de l’offensive turque

Donald Trump avait adressé sa lettre à Recep Tayyip Erdogan le jour où la Turquie a lancé ses troupes à l'assaut des Kurdes dans le Nord de la Syrie. « Vous ne souhaitez pas être responsable du massacre de milliers de personnes, et je ne veux pas être responsable de la destruction de l’économie turque - ce que je ferais (si nécessaire) », avait écrit le président américain.

« L’Histoire vous jugera d’un oeil favorable si vous agissez de façon juste et humaine. Elle vous considérera à jamais comme le diable si les choses se passent mal », mettait encore en garde Donald Trump sans autre précision. « Ne jouez pas au dur ! Ne faites pas l’idiot !, concluait le président américain. Je vous téléphonerai plus tard ». En 1962, la crise des missiles de Cuba entre les Etats-Unis et l’Union soviétique avait failli plonger le monde dans une guerre nucléaire quand JFK et Khrouchtchev avaient entamé un bras de fer de plusieurs jours avant qu’une solution diplomatique ne soit finalement trouvée.