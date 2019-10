Gaël Perdriau est le maire sortant LR de Saint-Etienne. — JACQUES DEMARTHON / AFP

Gaël Perdriau, maire Les Républicains de Saint-Etienne, a annoncé ce samedi qu’il briguerait un second mandat pour diriger cette ville lors des municipales de mars prochain.

La République en marche a quant à elle annoncé le mois dernier son soutien à une liste conduite par l’ancien footballeur Patrick Revelli (non-inscrit).

« Désormais candidat et non plus maire »

Le maire sortant de 47 ans, élu en 2014 mais conseiller municipal depuis 1995, bénéficie de l’appui des appareils de la droite et du centre. « Je suis convaincu que le dynamisme que nous avons donné à la ville, avec tous les acteurs qui la composent, souffrirait énormément d’un coup d’arrêt, ne s’en remettrait pas. Il reste beaucoup à construire et j’ai encore des idées et de l’énergie pour cet engagement de tous les instants », a assuré Gaël Perdriau samedi lors d’une visite à la Fête du livre stéphanoise. « Je suis fier d’avoir rendu leur fierté aux Stéphanois, après six années d’inertie, maintenant je vais leur proposer de nous défier nous-mêmes pour aller encore plus loin », a-t-il lancé, s’affirmant désireux de « dépasser les étiquettes et l’esprit partisan ».

« En avançant la date de sa candidature, le maire sortant se sent peut-être menacé. Il sera désormais candidat et non plus maire », a réagi Patrick Revelli après l’annonce de cette candidature.

Gaël Perdriau avait repris la ville en 2014 au sénateur-maire PS Maurice Vincent, avec le soutien de l’UMP et de l’UDI. Saint-Etienne avait basculé à gauche en 2008 après 25 ans de règne de la droite.