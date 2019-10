Marie-Guite Dufay, ici en janvier 2016, a protesté énergiquement contre les propos de l'élu RN. — JEFF PACHOUD / AFP

C’est une demande d’un élu Rassemblement national qui a mis le feu aux poudres. En pleine séance du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Julien Odoul, président du groupe RN, a pris la parole pour enjoindre « au nom de nos principes laïcs » la présidente socialiste Marie-Guite Dufay « de demander à l’accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique ».

🔴 [RT]Au nom de nos principes républicains et laïcs, j’ai demandé à @MarieGuiteDufay de faire enlever le voile islamique d’une accompagnatrice scolaire présente dans l’hémicycle. Après l’assassinat de nos 4 policiers, nous ne pouvons pas tolérer cette provocation communautariste pic.twitter.com/3WzqDEC3nn — Julien Odoul (@JulienOdoul) October 11, 2019

Cette femme voilée accompagnait la classe de CM2 de son fils d’une école de Belfort, venue « voir le fonctionnement d’une institution démocratique dans le cadre d’une opération civique », rapporte Le Monde. Elle avait d’ailleurs pris place auprès de son enfant.

Rapidement, un brouhaha s’est élevé pour s’opposer à cette requête, un élu traitant d’ailleurs Julien Odoul de « facho ». Puis, selon Le Monde, les élus d’extrême droite ont quittés la séance plénière tandis que le fils de la femme invectivée, en pleurs, se réfugiait dans les bras de sa mère.

« Vous allez voir, quand les Russes vont arriver »

L’esclandre s’est poursuivi dans les travées du conseil régional, puisque toujours selon le quotidien du soir, qui rapporte les propos de Jacqueline Ferrari, élue de l’Union des démocrates et des écologistes : « Une élue d’extrême droite a vu [la jeune musulmane] et l’a vigoureusement apostrophée, au point qu’un des membres de la sécurité a dû s’interposer. "Elle lui disait : 'Vous êtes soumise, vous allez voir, quand les Russes vont arriver, vous allez dégager !' C’était très agressif", a raconté Jacqueline Ferrari, encore sous le choc. »

A la suite de cet incident, Marie-Guite Dufay et les élus de la majorité se sont fendus d’un communiqué pour dénoncer « la radicalité des propos et des comportements des élus d’extrême droite » et se réservaient « la possibilité de signaler ces faits au Procureur de la République et de porter plainte ».

Halte au déferlement de haine! L’attitude du @RN_BFC est une insulte à notre institution et aux valeurs les plus élémentaires de la France. La République des lumières l’emportera @_LICRA_ @SOS_Racisme @LDH_Fr pic.twitter.com/9n0RNhkoym — Marie-Guite Dufay (@MarieGuiteDufay) October 11, 2019

Sur Twitter, Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes a réfuté au RN le droit de « parler au nom des femmes qui se battent pour leurs droits partout ».

1/ C’est en humiliant les mères publiquement devant leurs enfants qu’on crée du communautarisme

2/ La loi de 1905 ne prévoit pas cela

3/ Le RN n’est pas qualifié pour parler « au nom des femmes qui se battent pour leurs droits partout »

Vous n’êtes nos alliés nulle part. https://t.co/oe0bopkJuh — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) October 12, 2019

Nicolas Cadène, rapporteur général de l’Observatoire de la Laïcité, rappelait à Julien Oudoul que « cette mère n’est pas soumise à la neutralité et n’avait pas à être humiliée et menacée devant son enfant ».

Relisez la loi.N’invoquez pas la laïcité pour exclure, en instrumentalisant la mort d’agents de l’État

Cette mère n’est pas soumise à la neutralité et n’avait pas à être humiliée et menacée devant son enfant et sa classe venues découvrir le fonctionnement de l’assemblée régionale https://t.co/phXlnCeqP7 — Nicolas Cadène (@ncadene) October 12, 2019

D’autres personnalités dénonçaient le traumatisme et l’humiliation infligés à un enfant et sa mère.

Faire pleurer un enfant, traumatisé par le traitement raciste infligé à sa maman.

Ne cachez pas votre islamophobie et votre racisme derrière un pseudo patriotisme défenseur de laïcité.

C’est une honte ce qui s’est passé au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. pic.twitter.com/bt0dmaIphS — Charlotte Namura-Guizonne (@CharlotteNamura) October 12, 2019

Ce petit garçon pleure car on vient d’humilier sa mère qui l’accompagnait avec sa classe lors d’une sortie pédagogique au Conseil Régional Bourgogne Franche Comté.



Honte à ceux qui, devant des enfants, ont applaudi en demandant que l’on retire son voile ! pic.twitter.com/EeOfY7Ree3 — Fatima Benomar (@fatimabenomar_) October 12, 2019

Finalement, la meilleure réponse apportée à l’élu RN est sans doute celle de cet élu, qui au moment où Julien Odoul invoque, pour défendre sa requête, « la France des Lumières » lui rétorque « toi t’en es pas une de lumière ».