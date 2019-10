Emmanuel Macron lors de son échange avec des Français sur les retraites, à Rodez, jeudi. — Patrick Batard -POOL/SIPA

« J’irai bien sûr à Rouen », a affirmé Emmanuel Macron, vendredi, lros d’une visite en Auvergne auprès des agriculteurs et agricultrices de la région. Plus d’une semaine après l’incendie de l’usine Lubrizol, à Rouen, le président de la République est critiqué sur certains bancs de l’opposition pour ne s’être toujours pas rendu sur place. Emmanuel Macron a, ces derniers jours, été largement occupé par les hommages autour de la mort de Jacques Chirac.

« Evidemment j’ai suivi de très près ce qui se passait à Rouen », a souligné le chef de l’Etat, « mais j’ai considéré que ma présence dans ce moment n’était pas la plus utile ». Plusieurs ministres et le chef du gouvernement Edouard Philippe se sont déjà rendus sur place. Mais la communication de l’exécutif a été vivement critiquée après le violent incendie de l’usine chimique, au cours duquel plus de 5.000 tonnes de produits chimiques sont parties en fumée.

