Un hommage solennel à Jacques Chirac aura lieu, ce lundi midi, à l'église Saint-Sulpice. — Kamil Zihnioglu / POOL / AFP

Deuil national, messe à Saint-Sulpice et inhumation dans la stricte intimité… Après l’hommage populaire rendu dimanche aux Invalides, où des milliers de personnes ont fait le déplacement, la France continue de faire ses adieux à Jacques Chirac, ce lundi.

L’ancien président de la République, qui s’est éteint jeudi à l’âge de 86 ans, sera inhumé dans l’après-midi dans un cadre strictement privé au cimetière du Montparnasse. Selon le souhait de son épouse Bernadette, il reposera dans le caveau de leur fille aînée Laurence, décédée en 2016. Avant ce moment réservé à la famille et aux très proches, un dernier hommage en grande pompe sera rendu à Jacques Chirac.

Les honneurs funèbres militaires dans la cour des Invalides

Une journée de deuil national a été décrétée lundi, pour la huitième fois seulement depuis le début de la Ve République. Les drapeaux seront en berne sur les édifices publics et les Français appelés à observer des minutes de silence à 15 heures, notamment dans les salles de classe.

La journée commence là où elle s’est terminée la veille, aux Invalides. A 9h30, une cérémonie familiale privée sera célébrée par Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque de Basse-Terre (Guadeloupe), ami du couple Chirac en la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides. Elle sera suivie, à 10h45, d’honneurs funèbres militaires, dans la cour des Invalides, en présence d’Emmanuel Macron. A 11 heures, le convoi funéraire, encadré par une grande escorte, rejoindra ensuite l’église Saint-Sulpice. Le public pourra rendre à cette occasion un dernier hommage au président Chirac décédé, au cours du trajet dans Paris.

Des arrivées minutées

Dans le détail, les ministres et les ambassadeurs arriveront sur le parvis de l’église à 10h45, le Premier ministre Edouard Philippe à 11 heures. A 11h15, ce sera au tour des chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, suivis par les présidents de l’Assemblée et du Sénat à 11h40.

Les anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d’Estaing arriveront à 11h45, quelques minutes avant le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron, attendus pour 11h50. Ils seront accueillis sur le parvis de l’église Saint-Sulpice par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. Le cortège funéraire devrait être présent devant l’église à 11h55. A 12 heures, Emmanuel Macron présidera un service solennel.

Les chefs d’Etat étrangers reçus à l’Elysée dans l’après-midi

Environ 80 personnalités étrangères, chefs d’Etat et de gouvernement, anciens dirigeants et membres de famille royales, ont annoncé leur venue. Les présences du président Vladimir Poutine, du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, des présidents italien Sergio Mattarella et congolais Denis Sassou Nguesso ainsi que celle des Premiers ministres libanais Saad Hariri et hongrois Viktor Orban avaient déjà été annoncées samedi.

Dimanche, l’Elysée a également annoncé celles de l’ex-président des Etats-Unis, Bill Clinton (1993-2001), du roi Abdallah de Jordanie et de l’émir du Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Thani. Autres ex-dirigeants du temps de Jacques Chirac, l’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, l’ancien Premier ministre espagnol Jose Luis Rodriguez Zapatero et l’ancien président sénégalais Abdou Diouf seront également présents. A l’issue du service solennel, Emmanuel Macron recevra à l’Elysée les chefs d’Etat étrangers ayant fait le déplacement.