Hommage à Jacques Chirac EN DIRECT : Bernadette Chirac est présente à la cérémonie privée aux Invalides...

9h43 : Comment va se dérouler l’hommage solennel à Jacques Chirac à l'église Saint-Sulpice ?

Après la cérémonie privée aux Invalides, les honneurs militaires seront rendus à Jacques Chirac à 10h45 dans la cour des Invalides, en présence d’Emmanuel Macron. A 11 heures, le convoi funéraire, encadré par une grande escorte, rejoindra ensuite l’église Saint-Sulpice. Le public pourra rendre à cette occasion un dernier hommage au président Chirac décédé, au cours du trajet dans Paris.

À l’Eglise Saint-Sulpice, ce sont les officiers de sécurité (à l’Elysée et après) de Jacques Chirac qui porteront son cercueil. « C’était important pour nous. Ils ont été nos murs porteurs en quelque sorte » tout au long de ces années, a souligné Claude Chirac.

Comment va se dérouler l’hommage solennel à Jacques Chirac ? https://t.co/eB23gcxCM0 — 20 Minutes (@20Minutes) September 30, 2019

Les arrivées des politiques français et personnalités étrangères seront minutées.

Dans le détail, les ministres et les ambassadeurs arriveront sur le parvis de l’église à 10h45, le Premier ministre Edouard Philippe à 11 heures. A 11h15, ce sera au tour des chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, suivis par les présidents de l’Assemblée et du Sénat à 11h40.

Les anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d’Estaing arriveront à 11h45, quelques minutes avant le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron, attendus pour 11h50.