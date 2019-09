L'ouragan Lorenzo — Météo France

Il est l’ouragan le plus puissant jamais observé au nord est de l’Atlantique. Lorenzo, classé en catégorie 5 (la plus élevée) évolue pour le moment dans une zone non habitée. Selon l’Agence américaine National Hurricane Center (NHC), le vent moyen par minute est de 200 km/h et les rafales montent à 300 km/h.

Rétrogradé en catégorie 2 ou 3, il devrait passer au large des Açores mercredi. Des fortes pluies, une houle cyclonique et des vents très violents frapperont l’archipel portugais.

🌀Après avoir faibli, #Lorenzo est redevenu un cyclone majeur ce dimanche (catégorie 5/5). Avec une pression estimée à 915 hPa et des vents à 300 km/h, c'est le plus puissant cyclone jamais observé dans le nord-est du bassin #Atlantique ! ---> https://t.co/BvlZxk1I9k pic.twitter.com/ia1KtN3AU2 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 29, 2019

Le cyclone devrait ensuite continuer sa route vers les îles britanniques. La Chaîne météo rapporte plusieurs modèles. Certains envisagent que Lorenzo se transforme en « tempête classique » et atteigne la Bretagne.

Cette semaine, le cyclone a entraîné le naufrage d’un remorqueur, le Bourbon Rhode au large de la Martinique. Onze de ses marins sont toujours portés disparus.