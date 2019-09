Le President de la Republique Francaise a souhaite que les Francais puissent rendre hommage au President Jacques CHIRAC, et a ouvert les portes de l Elysee pour que ceux qui le souhaitent, puissent exprimer leurs condoleances dans un recueil mis a leur disposition dans le vestibule d honneur du Palais. Paris, France, le 26 Septembre 2019. The President of the French Republic hoped that the French could pay tribute to former French President, Jacques CHIRAC, and opened the Elysee Palace so that those who wish, can express their condolences in a collection placed at their disposal in the vestibule of honor of the Palace. Paris, France, September 26, 2019.//04NICOLASMESSYASZ_2019_09_26a_199a/1909270051/Credit:NICOLAS MESSYASZ/SIPA/1909270055 — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Une journée exceptionnelle sur tous les plans. Le deuil national qui sera observé lundi en hommage à l’ancien président Jacques Chirac, décédé jeudi à l’âge de 86 ans, a peu de précédents en France. Le dernier en date remonte à juillet 2016, et avait été décrété après l' attentat du 14 juillet à Nice.

Pris par décret du chef de l'Etat, le deuil national consiste à mettre les drapeaux en berne sur les édifices publics, à observer des minutes de silence, et peut s’accompagner de la fermeture des administrations et de cérémonies. Quels sont les précédents ?

1930 : Les inondations dans le Tarn

Un deuil national est décrété le 9 mars 1930, quelques jours après les terribles inondations du Tarn. Le bilan s’élève à plus de 300 morts.

1970 : Le décès du général de Gaulle

Le 12 novembre 1970, un deuil national est décrété en hommage au général de Gaulle, décédé trois jours plus tôt. Les administrations publiques et établissements d’enseignement sont fermés.

1974: La disparition de Georges Pompidou

Le 2 avril 1974, le président décède en cours de mandat. Le 6 avril est déclaré journée de deuil national. Toutes les administrations, à l’exception des services d’urgence, sont fermées, ainsi que les établissements d’enseignement et salles de spectacle.

1996 : La mort de Mitterrand

Huit mois après son départ de l’Elysée, François Mitterrand meurt le 8 janvier 1996. Une journée de deuil est décrétée pour le 11, jour de ses obsèques à Jarnac (Charente). Les drapeaux sont mis en berne

2001 : Les attentats du 11-Septembre

Le World Trade Center s'effondre, le 11 septembre 2001. (Photo by HENNY RAY ABRAMS / AFP) - AFP

Trois jours après les attentats du 11-Septembre aux Etats-Unis, un deuil est observé dans toute l’Union européenne, le 14 septembre. Toute activité est suspendue à midi : drapeaux en berne, églises sonnant le glas, métros à l’arrêt, programmes de télévision interrompus et rassemblements sur des places publiques.

2015 : L’attentat contre Charlie Hebdo

Lille, le 11 janvier 2015. Environ 2500 personnes se sont rassemblees sur la place de la Republique, a l'initiative de la communaute juive de Lille, pour rendre hommage aux 17 victimes des attentats survenus a Paris cette semaine. - M.Libert/20 Minutes

Le 8 janvier est déclaré « jour de deuil national » en hommage aux personnes tuées dans l’attaque survenue la veille à Paris contre le journal satirique Charlie Hebdo.

2015 : Les attentats de Paris et de Saint-Denis

Le sigle Peace - Romain Lescurieux/20 minutes

Trois jours de deuil national sont observés les 15, 16 et 17 novembre 2015 après les attentats du 13-Novembre contre la salle de concert du Bataclan, plusieurs terrasses à Paris et près du Stade de France, à Saint-Denis. Ces attaques kamikazes font 130 morts et plus de 350 blessés.

2016 : L’attentat de Nice

Trois jours de deuil national sont observés les 16,17 et 18 juillet 2016 en hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet sur la Promenade des Anglais, à Nice. Cet attentat au camion-bélier fait 86 morts et 400 blessés. Une minute de silence est observée le lundi 18 juillet à midi à travers le pays.