L’Assemblée nationale vote l’ouverture de la PMA à toutes les femmes

Les députés et députées ont approuvé, vendredi matin, l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux couples de lesbiennes. C’est la mesure phare du projet de loi sur la bioéthique actuellement en discussion à l’Assemblée nationale.

Bioéthique : les députés adoptent l'article 1er du texte, qui ouvre la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules.

Pour : 55 - Contre : 17

> Certains se lèvent pour applaudir.#DirectAN #PJLbioéthique #PMA pic.twitter.com/1aZWab6VVe — LCP (@LCP) September 27, 2019

L’ouverture de la PMA à toutes les femmes était une promesse du candidat Macron à l’élection présidentielle de 2017. La PMA, qui permet d’avoir un enfant au moyen de différentes techniques médicales (insémination artificielle, fécondation in vitro…), est actuellement réservée aux couples hétérosexuels. Cette PMA élargie aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, soutenue par la majorité et la gauche, sera remboursée par la Sécu.

