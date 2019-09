« Vous allez terminer votre mandat à l’Elysée et le monde agricole ne sait pas comment vous remercier. » Les mots prononcés en 2007 par Jean-Michel Lemétayer en disaient long sur la sympathie de la FNSEA envers Jacques Chirac, mort ce jeudi à l’âge de 86 ans. « L’agriculture de notre pays a plus que jamais besoin de vous. Votre vision nous est nécessaire », avait ajouté l’ancien président du puissant syndicat agricole, décédé en 2013.

Depuis son passage comme ministre de l’Agriculture en 1972, Jacques Chirac a toujours gardé une grosse cote de sympathie chez les paysans. Un électorat précieux qu’il a su caresser dans le sens du poil toute sa carrière. « Il était sincère, il avait de la compréhension, de l’écoute. Tous les gens aiment ça, pas seulement les paysans. On se sentait écoutés », estime Cédric Henry, à la tête de la FDSEA d’Ille-et-Vilaine. « Il n’avait pas peur de se salir », résume l’éleveur.

Pour le patron du Space, deuxième plus grand salon agricole de France, Jacques Chirac « avait les bons gestes ». A chacun de ses déplacements ruraux, l’ancien président de la République se distinguait par le temps passé avec chaque interlocuteur. « Il avait des attentions, une sensibilité pour le milieu agricole. Il avait une façon de parler qui inspirait confiance », poursuit Marcel Denieul.

