12h49 : François Bayrou se souvient

« Si je dois garder deux souvenirs, il y a d’abord le refus de la guerre en Irak. (…) Et il a toujours choisi autant que possible l’unité du pays. Il a choisi de maintenir les valeurs républicaines comme lien entre les Français », dit François Bayrou sur BFMTV. Le maire de Pau a été ministre de l’Education nationale entre 1995 et 1997, au début du premier mandat présidentiel de Jacques Chirac. Il a été candidat contre lui au premier tour de la présidentielle de 2002.