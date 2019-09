Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting de LFI le 24 mai 2019, à Lille. — Sarah ALCALAY/SIPA

Alors que le syndicat de police Alliance a appelé à manifester, ce jeudi, devant le siège de La France insoumise, pour protester contre des propos de Jean-Luc Mélenchon sur les forces de l'ordre, ce dernier a demandé, ce mercredi, la « protection de la gendarmerie ».

Dans une vidéo tournée mardi, pendant la manifestation contre la réforme des retraites,Jean-Luc Mélenchon, interpellé par des manifestants disant avoir été victimes de violences policières, s’en est pris aux forces de l’ordre. « Ah oui oui, oui. C’est des barbares, soyez prudents, parce qu’ils ne s’arrêtent plus maintenant », a déclaré le leader de La France insoumise, avant d’ajouter : « Samedi, si j’y avais été (aux manifestations), ils me tuent, ils attendent le prétexte. Et après c’est moi qui pleure de voir qu’ils vous éborgnent ».

Un manifestant interpelle @JLMelenchon sur les violences policières :



« C’est des barbares, soyez prudent, ils ne s’arrêtent plus maintenant ! » pic.twitter.com/NkNByswc8J — Clément Lanot (@ClementLanot) September 24, 2019

Le syndicat de police veut rendre « coup pour coup »

Ce mercredi, au micro de Franceinfo, Frédéric Lagache, le délégué général du syndicat Alliance, a appelé à une mobilisation ce jeudi à 11 h « devant le siège de Jean-Luc Mélenchon » à Paris, pour rendre « coup pour coup », parce qu’il « faut que tout cela s’arrête : ses provocations, ses insultes et ses intimidations ».

Le syndicat Alliance demande "au ministre de l'Intérieur de déposer plainte contre Jean-Luc Mélenchon"https://t.co/ERsmoL5aMm pic.twitter.com/ytFxD0Anta — franceinfo (@franceinfo) September 25, 2019

« Manifestation illégale. Je demande la protection de la gendarmerie. Je crois que la protection de témoins populaires serait décisive », a répondu Jean-Luc Mélenchon sur Twitter.

Le leader de LFI demande « la protection de la gendarmerie nationale »

Dans un communiqué, La France insoumise​ a jugé « tout à fait contraire aux usages républicains » cet appel à manifester qui « vise à faire taire des parlementaires et un mouvement politique dans sa critique des dispositifs de répression policière mis en place par le ministre de l’Intérieur ». « Il va de soi que des agents issus du même corps que ceux qui appellent à manifester contre nous ne peuvent pas être mobilisés pour cette tâche », ajoute LFI, qui demande donc à être placée « sous la protection de la gendarmerie nationale ».

Le fondateur des « gilets jaunes citoyens » Thierry Paul Valette a tweeté pour appeler à « soutenir Jean-Luc Mélenchon demain 11h au siège de LFI » : « Les propos tenus ne sont pas pires que ceux de @CCastaner sur nous #GiletsJaunes et que les violences policières ». Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a demandé mercredi matin des « excuses » à Jean-Luc Mélenchon qui, en réponse, l’a appelé une nouvelle fois à la démission.