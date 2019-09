Nantes décroche le prix de Capitale européenne de l'innovation

La délégation nantaise a reçu un chèque d'un million d'euros en récompense du prix. — Commission européenne

Un titre honorifique de plus pour la Cité des ducs. Six ans après avoir été désignée Capitale verte européenne, Nantes a été nommée ce mercredi matin, à Bruxelles, Capitale européenne de l’innovation 2019. Décerné par la Commission européenne, ce prix ouvert aux cités de plus de 100.000 habitants récompense la ville qui promeut le mieux l’innovation auprès des différentes catégories de population. Six finalistes étaient en compétition (Rotterdam, Bristol, Galsgow, Anvers, Espoo et Nantes). Un joli pactole d’un million d’euros était à la clé.

Nantes est élue capitale européenne de l’innovation 2019! 🇫🇷🇪🇺

La ville a su développer une pratique de la gouvernance ouverte, avec un dialogue constant avec ses citoyens, pour relever les défis d'aujourd'hui → https://t.co/JL69x1RORN #iCapitalAwards pic.twitter.com/LuJz9iIS7O — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 25, 2019

La candidature de Nantes a retenu l’attention grâce aux grands débats citoyen (sur la Loire, la transition énergétique, la longévité), à la démarche « 15 lieux à réinventer », au Nantes City Lab qui permet d’offrir un terrain d’expérimentation aux concepteurs (la maison imprimée en 3D par exemple), au réseau Ecossolies ou au Bureau des projets.

Comment sera utilisée la dotation ?

« Après Athènes, après Paris, après Amsterdam, notre territoire vient d’être salué, reconnu, encouragé pour sa capacité à réinventer le dialogue citoyen, pour sa capacité à inventer ensemble sur des sujets du quotidien et sur toutes les grandes questions qui interrogent aujourd’hui et demain, en particulier la transition écologique », se réjouit Johanna Rolland, maire PS de Nantes.

2013 : #Nantes capitale verte européenne

2019 : Nantes capitale européenne de l'innovation

Avec un travail dans la durée et la mobilisation de ts les acteurs du territoire,on peut avancer! félicitations @Johanna_Rolland et à toutes les équipes @NantesMetropole #iCapitalAwards — Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) September 25, 2019

Avec le chèque d’un million d’euros offert par l’Europe, Nantes envisage de « soutenir le développement de l’innovation dans les 24 communes de la métropole », de « renforcer le dispositif Nantes City Lab » ou d’organiser une « réunion des City lab européens avec un focus sur l’innovation citoyenne et le pouvoir d’agir des citoyens ».