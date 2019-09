DIPLOMATIE Depuis deux jours, Emmanuel Macron fait des allers-retours entre les présidents iranien et américain pour les convaincre de se rencontrer pendant leur séjour commun à New York

Emmanuel Macron — Pierre MERIMEE-POOL/SIPA

Les conditions d’une négociation entre les Etats-Unis et l’Iran sont réunies, a estimé Emmanuel Macron, mardi à New York, ajoutant qu’il appartenait désormais à ces deux pays de s’en « saisir » pour avancer vers un accord.

« Je considère que les conditions d’une reprise rapide des négociations ont été créées », a-t-il déclaré, ajoutant que cela pouvait passer par une « rencontre » des présidents Donald Trump et Hassan Rohani ou par un processus plus « progressif ». Le président Macron a réitéré son souhait que les deux dirigeants saisissent l’opportunité de leur présence concomitante à New York à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies pour une telle rencontre.

Emmanuel Macron ne modifiera pas son emploi du temps

« Je pense que c’est utile et souhaitable », a-t-il dit, en pointant un « risque d’escalade et de surenchère à son maximum » dans la région après l’attaque du 14 septembre contre des sites pétroliers saoudiens. « C’est une opportunité physique qui est à saisir (…) Je pense que la meilleure manière de commencer une négociation c’est d’avoir une réunion, une discussion franche entre les deux principaux protagonistes », a-t-il poursuivi.

« Après, tout dépend de la volonté de chacun », a-t-il concédé, en précisant que pour sa part il ne modifierait pas son emploi du temps et rentrerait dans la nuit à Paris, sans attendre une éventuelle entrevue. Les deux dirigeants ont une volonté commune d’agir en vue d’une désescalade, a-t-il toutefois estimé à l’issue d’une série d’entretiens séparés avec Donal Trump et Hassan Rohani à New York. « Ce que j’ai pu constater, c’est qu’il y a une intention commune d’avancer et de trouver non seulement les termes d’une désescalade mais la construction d’un accord dans la durée », a-t-il esquissé. Le président Trump « ne veut aucune escalade, aucun conflit », a-t-il notamment relevé.

« La levée des sanctions est possible si elle est accompagnée d’engagements »

Les Iraniens réclament la levée des sanctions imposées par les Etats-Unis en préalable à toute discussion avec eux. Donald Trump demande pour sa part, tout comme les Européens, des négociations sur le programme balistique iranien et le rôle de l’Iran dans la région, ainsi qu’un accord robuste garantissant que Téhéran n’accédera jamais à l’arme nucléaire. « Les Iraniens sont prêts à s’engager sur un agenda de sécurité et stabilité mais ce qu’ils demandent c’est la levée des sanctions », a souligné Emmanuel Macron.

« Je considère que la levée des sanctions est possible si elle est accompagnée d’engagements clairs sur le nucléaire comme sur la sécurité régionale », a-t-il également avancé. « Maintenant c’est la capacité de ces deux pays au premier chef qui permettra de trouver les pas qui permettent, soit progressivement, soit au travers d’une rencontre, d’officialiser cette levée », a-t-il ajouté. Le président français, en première ligne sur le dossier, s’est félicité des offres de médiation d’autres acteurs, comme celle du Premier ministre pakistanais Imran Khan. « C’est une très bonne chose qu’il y ait une multiplication d’initiatives », a-t-il dit.