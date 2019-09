Jean-Luc Mélenchon — SIPA

Alors que Jean-Luc Mélenchon et cinq de ses proches sont jugés, ce vendredi à Bobigny, après les incidents survenus lors de la perquisition du siège de LFI, en octobre 2018, un sondage révèle que son image auprès des Français s’est nettement dégradée en deux ans.

Selon un sondage Odoxa, réalisé pour Le Figaro et franceinfo et publié ce jeudi, 72 % des Français disent avoir une mauvaise opinion du chef de file de La France insoumise (35 % « plutôt mauvaise » et 37 % « très mauvaise »). Ils sont 28 % à avoir à l’inverse une bonne opinion (5 % « très bonne » et 23 % « plutôt bonne »), soit 14 points de moins qu’en septembre 2017 (42 %) et huit de moins qu’en novembre 2017 (36 %).

37 % des Français estiment que le procès de Jean-Luc Mélenchon est « politique »

La popularité de Jean-Luc Mélenchon reste extrêmement forte dans les rangs des sympathisants LFI (95 % ont une bonne opinion de lui), mais les sympathisants PS, EELV, LREM, LR et RN ont majoritairement une mauvaise opinion de lui. Côté image, 73 % des personnes interrogées jugent que le qualificatif « agressif » s’applique « plutôt bien » à sa personnalité (+4 points). A l’inverse, une majorité considère que « proche des gens », « compétent », « honnête » ou « sympathique » s’appliquent « plutôt mal ».

Interrogés pour savoir s’ils considèrent que le procès de Jean-Luc Mélenchon et cinq de ses proches jeudi et vendredi après la perquisition mouvementée d’octobre 2018 au siège de LFI était « politique » comme ceux-ci le clament, 62 % des Français disent ne pas être d’accord, tandis que 37 % sont d’accord. Enfin, 65 % voient dans Jean-Luc Mélenchon « plutôt un handicap » pour LFI ( 34 % « un atout ») et 74 % « plutôt un handicap pour la gauche » («plutôt un atout » pour 25 %).

Le sondage qualifié de « manipulation » par les cadres de La France insoumise

Un autre sondage, d’Elabe pour BFMTV, publié mercredi, montrait que 76 % des personnes interrogées jugeaient que le qualificatif d'« autoritaire » s’appliquait bien à Jean-Luc Mélenchon, 72 % le pensant pour le terme « arrogant », 58 % pour « dynamique ». Et 61 % n’étaient « pas d’accord » avec l’idée que le procès soit « politique » (39 % « d’accord »).

Des députés LFI ont critiqué le sondage Odoxa vendredi, Adrien Quatennens y voyant sur Radio Classique « une manipulation » tandis qu’Eric Coquerel évoquait sur Public Sénat les conséquences des « images qui tournent en boucle qui laissent penser que Jean-Luc Mélenchon est quelqu’un qui ne se contrôle pas ». Mathilde Panot, sur RFI, a, préféré mettre en avant les près de « quatre Français sur dix » qui pensent que le procès est « politique ».