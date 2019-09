Elisabeth Borne à l'Elysée, le 3 juillet 2019. — AFP

« Les actes sont cohérents avec les paroles ». Le budget du ministère de la Transition écologique va augmenter « de plus de 800 millions d’euros » l’an prochain, a annoncé Elisabeth Borne, la ministre, ce vendredi au micro d’Europe 1.

« Ce budget, et c’est cohérent avec la priorité voulue par le président de la République et le Premier ministre sur cette transition écologique, est en nette augmentation avec une hausse de plus de 800 millions d’euros. Donc quand on nous dit que les actes ne suivent pas… Les actes suivent », a déclaré la ministre de la Transition écologique.

Le budget 2020 des ministères :



« C’est une bonne nouvelle pour les Français et pour l’écologie »

« C’est une bonne nouvelle pour les Français et pour l’écologie », a-t-elle ajouté, car cela « montre que les actes sont cohérents avec les paroles ». La ministre n’a pas précisé en revanche l’ampleur des réductions d’effectifs qui toucheront l’an prochain son ministère, qui pourraient atteindre plus de 1.700 postes selon des informations de presse.

« Mon ministère participe comme d’autres à l’effort en matière d’effectifs », s’est-elle contentée de rappeler, en attendant la présentation du projet de loi de finances (PLF) pour 2020, qui a été décalée à vendredi prochain.