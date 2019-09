L'ancien analyste de la NSA, Edward Snowden en novembre 2013. — Uncredited/AP/SIPA

Après avoir déjà refusé, en 2013, la demande d’asile politique du lanceur d’alerte américain Edward Snowden, la France « n’a pas de raisons de changer de point de vue », a estimé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ce jeudi sur CNews.

Dans un entretien diffusé par France Inter samedi, le lanceur d’alerte avait fait savoir qu’il « aimerait beaucoup » que la France lui accorde l’asile. « Pour l’instant, c’est une demande par voie médiatique mais a priori je ne vois pas de raisons de changer de point de vue », a réagi le chef de la diplomatie française, soulignant qu’Edward Snowden « réside à Moscou ».

Edward Snowden réfugié en Russie depuis 2013

« Il avait demandé l’asile en France, mais ailleurs aussi, en 2013. A ce moment-là, la France avait estimé que ce n’était pas opportun, je ne vois pas aujourd’hui ce qui a changé ni d’un point de vue politique ni d’un point de vue juridique », a insisté Jean-Yves Le Drian. Employé de l’agence américaine de renseignement NSA devenu lanceur d’alerte, Edward Snowden avait révélé en 2013 l’existence d’un système de surveillance mondiale des communications et d’Internet.

Les États-Unis l’ont inculpé d’espionnage et de vols de secrets d’État. Edward Snowden a demandé la protection de plus de 20 pays, dont la France​ et l’Allemagne, refusée pour une raison ou une autre. Il s’est réfugié en 2013 en Russie, où son permis de séjour a été reconduit jusqu’en 2020.