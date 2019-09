CONDAMNATION Les avocats de Patrick Balkany ont dénoncé une peine « inédite » et « qui bat tous les records »

Paris, le 13 mai 2019. Patrick Balkany arrive avec son avocat Eric Dupond Moretti au tribunal de Paris. Il est jugé pour "fraude fiscale". — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Le baron des Hauts-de-Seine dormira en prison ce vendredi soir. Patrick Balkany, le maire de Levallois-Perret, a été condamné à quatre ans de prison ferme, avec mandat de dépôt, et dix ans d’inéligibilité pour « fraude fiscale » par le tribunal de Paris.

Dès l’énoncé du verdict, l’homme de 71 ans a été immédiatement conduit à la prison de la Santé à Paris. Ses avocats, qui ont dénoncé une peine « inédite » et « qui bat tous les records », ont immédiatement annoncé leur intention de faire appel. Ils vont vraisemblablement déposer rapidement une demande de remise en liberté.

« C’est une belle journée pour l’égalité devant l’impôt et la justice »

Les premières réactions politiques n’ont pas tardé. « Balkany en prison, début de la Fête de l’Humanité : Bien belle journée ! », a déclaré le Parti communiste sur Twitter.

« Le collectif + sauvons les riches + perd sa mascotte. Prison avec incarcération immédiate et inéligibilité pour Patrick Balkany : C’est une belle journée pour l’égalité devant l’impôt et la justice ! », a réagi Julien Bayou, le porte-parole d’EELV.

Du côté de La France insoumise, le chef de file Jean-Luc Mélenchon a partagé une vidéo montrant l’avocat de Patrick Balkany, Eric Dupond-Moretti, affirmer que « la justice rendue au pied du mur de l’exemple, c’est rarement une bonne justice ». « Une camomille peut-être ? », a-t-il commenté.

Pour l’eurodéputée LFI Manon Aubry, la condamnation « (prouve) que la justice peut bien condamner les délinquants fiscaux. Une décision qui reste néanmoins une exception tant l’impunité demeure la règle pour les fraudeurs fiscaux ».

« Balkany écope d’une peine équivalente à celle de certains djihadistes rapatriés de Syrie et d’Irak ? »

« Cette délinquance ne doit pas être minorée pour ce qu’elle a de criminel et d’antisocial. Il faut la combattre le plus efficacement possible », a écrit le député LFI Ugo Bernalicis, avant d’ajouter : « Cependant, comme pour bon nombre de #GiletsJaunes, le mandat de dépôt à la barre compte tenu du risque très faible de fuite de M. Balkany, est disproportionné ».

« Qui peut comprendre cette justice qui laisse libre (Jérôme) Cahuzac et enferme, sous mandat de dépôt, (Patrick) Balkani, même s’il exaspère ? », a réagi de son côté l’eurodéputé RN Gilbert Collard.

« En gros, si j’ai bien compris, Balkany écope d’une peine équivalente à celle de certains djihadistes rapatriés de Syrie et d’Irak ? », s’est interrogé Jean Messiha, délégué du RN aux études.

Le député Charles de Courson (Les Centristes) s’est réjoui d’une « décision exemplaire », rappelant qu’il s’était « toujours battu pour que des sanctions exemplaires soient prononcées à l’égard des hommes et des femmes politiques qui ont fauté ».