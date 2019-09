Le mathématicien va-t-il déclencher une réaction en chaîne ? Cédric Villani a annoncé mercredi soir qu'il briguera la mairie de Paris en 2020, contre l’avis de La République en marche qui lui avait préféré Benjamin Griveaux en juillet. Coup dur pour le parti, cette dissidence pourrait en inspirer d’autres, d’autant que le candidat n'a pas été sanctionné. Dans quelques villes, l’investiture pour les municipales s’annonce explosive, avec des comités locaux en désaccord avec la direction. Des marcheurs pourraient eux aussi se lancer face aux candidats officiellement investis par le mouvement.

Dans plusieurs villes où la commission nationale d’investiture (CNI) n’a pas encore choisi de candidat, la situation est déjà compliquée et la jurisprudence Villani pourrait ne rien arranger. A Montpellier, le député LREM Patrick Vignal se déclare déterminé à se présenter si le parti soutient le maire sortant, Philippe Saurel, sans exiger de lui qu’il porte l’étiquette de la majorité.

A Lyon, une lutte fratricide se profile entre Gérard Collomb et son ancien dauphin David Kimelfeld. Quant à Metz et Annecy, des députés marcheurs ont déjà commencé à faire campagne alors que la CNI ne les a pas désignés.

Autre contentieux entre marcheurs à Besançon, où le député Éric Alauzet, investi par LREM, est contesté par la référente départementale Alexandra Cordier, elle-même soutenue par le maire sortant, Jean-Louis Fousseret, socialiste devenu macroniste.

A Lille, la députée Valérie Petit, candidate malheureuse à l'investiture, avait déjà annoncé qu’elle ne soutiendra pas Violette Spillebout, qui a obtenu l’étiquette LREM. Elle a salué mercredi la candidature de Cédric Villani d’un tweet élogieux : « Tu incarnes le meilleur de nous-mêmes, nous les Macronistes engagés ». Mais sa collègue la députée Catherine Osson estime auprès de 20 Minutes « qu’il n’y aura pas de dissidence à Lille ».

Tu incarnes le meilleur de nous mêmes, @VillaniCedric, nous les Macronistes engagés : l’esprit d’aventure et l’audace, le rassemblement et le renouveau, le courage et la liberté au service de notre projet de transformation et du combat pour l’écologie - Merci 🙏