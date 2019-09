Le pouvoir d’achat, première préoccupation des Françaises et des Français

Avoir assez d'argent jusqu'à la fin du mois : voilà une inquiétude pour Françaises et Français. — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Le pouvoir d’achat. C’est la première préoccupation des Français et des Françaises, si on en croit un sondage Kantar pour France Info. Bientôt un an après le début de la crise des « gilets jaunes », 58 % des personnes interrogées par l’institut de sondage mettent la question de la vie chère en tête. Le signe, peut-être, que les solutions proposées par le gouvernement n’ont pas convaincu une bonne partie des Français et des Françaises.

Par ailleurs, la question de l’écologie arrive en seconde position, en hausse de dix points. En effet, 38 % des personnes interrogées estiment le sujet prioritaire pour elles. Ce point arrive à égalité avec la question du niveau des impôts, en retrait d’un point sur un an.

« La préoccupation environnementale est une attente que l’exécutif et le président ne peuvent pas ignorer, précise Emmanuel Rivière, de Kantar, interrogé par France Info. C’est la première dans la hiérarchie des préoccupations de leur électorat. Pour près de 60 % des Français, c’est le pouvoir d’achat, mais pour les électeurs du premier tour d’Emmanuel Macron, et à hauteur de 50 %, c’est la question environnementale. »