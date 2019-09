Le député de la Haute-Vienne Jean-Baptiste Djebbari, nommé secrétaire d'Etat aux Transports, est un ex-pilote de ligne. — PASCAL LACHENAUD / AFP

Il a rapidement su se rendre incontournable dans le domaine des mobilités à l’Assemblée nationale. Jean-Baptiste Djebbari, député La République en marche (LREM) de la Haute-Vienne et ancien pilote de ligne, a été nommé secrétaire d'Etat aux Transports, ce mardi.

A 37 ans, ce porte-parole du groupe des « marcheurs » à l’Assemblée est devenu un habitué des plateaux de télé. Et sa plongée dans le grand bain débutera dès le 10 septembre au Palais-Bourbon, où le tentaculaire projet de loi sur les mobilités doit passer en nouvelle lecture.

Son nom circulait récemment parmi les successeurs possibles à Guillaume Pepy

Elu député pour la première fois en 2017, il s'est fait connaître comme rapporteur du projet de réforme ferroviaire en 2018. Il s’entend bien avec la ministre des Transports d’alors Elisabeth Borne, et a mis de l’huile dans les rouages avec les syndicats de la SNCF, si bien que son nom circulait récemment parmi les successeurs possibles à Guillaume Pepy à la tête de l’entreprise ferroviaire. Adepte des propositions chocs, il a suggéré récemment que les autoroutes reviennent dans le giron de l'Etat à la fin des concessions actuelles.

L’anticipation des recettes des péages permettrait de financer dès à présent les infrastructures de transport, dont les besoins sont criants. Actif également au mouvement La République en marche, Jean-Baptiste Djebbari a pris en début d’année la responsabilité de sa stratégie de financement, avec en ligne de mire les prochaines échéances électorales, à commencer par les municipales de mars 2020.

Contrôleur aérien, pilote de ligne et expert judiciaire aéronautique

Lui-même avait fait planer le suspense sur une possible candidature à Limoges. « Nous avons impulsé une dynamique sur un territoire qui est en rattrapage à tous les niveaux. Il est essentiel de poursuivre notre engagement », plaidait-il. Issu d’une famille modeste aux racines berbères lointaines, ce natif de Melun a suivi une prépa maths sup et spé avant d’intégrer l’Ecole nationale de l’aviation civile (Enac). Après avoir débuté comme contrôleur aérien, il est devenu pilote puis directeur des opérations pour une société spécialisée dans les vols d’affaires. Le jeune homme multicarte a été également expert judiciaire aéronautique.

Travaillant en 2015 à la création d’une compagnie aérienne interrégionale, il a rencontré Emmanuel Macron alors ministre, et s’est engagé dans sa campagne. A ses heures, Jean-Baptiste Djebbari joue au rugby, au poste de demi de mêlée. Il devait être le capitaine du XV parlementaire, qui réunit des élus de tous bords, lors de la Coupe du monde des parlementaires ce mois-ci au Japon. Pas sectaire, le député était fin août à l’université d’été de La France insoumise pour débattre de « l’urgence écologique ». Il prône une « écologie du réel », qui « se fait territoire par territoire, filière par filière ».