Jean-Paul Delevoye a déjà été ministre dans des gouvernements sous les mandats de Jacques Chirac. — Jacques WITT/SIPA

Le gouvernement d’Edouard Philippe devrait s’étoffer dans les prochains jours, si on en croit des informations du Journal du dimanche. Deux personnes pourraient en effet rentrer dans l’exécutif. Le premier serait Jean-Paul Delevoye. Celui qui est pour l’instant l’envoyé du chef de l’Etat pour les négociations sur la réforme des retraites pourrait obtenir un portefeuille ministériel sur cette question spécifique. C’est actuellement Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, qui en a la charge.

Un nouveau secrétaire d'Etat aux Transports?

Ensuite, c’est un ou une secrétaire d’Etat aux Transports qui pourrait arriver. Depuis le début du quinquennat c’est Elisabeth Borne, ancienne présidente de la RATP, qui détient le poste. Mais depuis fin juillet, et sa nomination au ministère de la Transition écologique et solidaire en remplacement de François de Rugy, elle cumule les deux fonctions. A l’Elysée et au gouvernement, on pense que ce cumul ne peut pas durer et Elisabeth Borne pourrait donc lâcher les Transports.