Violette Spillebout, la candidate de LREM pour les municipales à Lille (illustration). — G. Durand / 20 Minutes

Orages très localisés. Samedi, la première journée de la grande braderie de Lille a été gratifiée d’un temps magnifique. Un beau soleil pour tous, sauf pour La république en Marche (LREM) qui vu passer quelques gros nuages. Le stand du mouvement présidentiel a été la cible de violences et un militant a été blessé.

Traditionnellement, lors de la braderie de Lille, les partis politiques installent leurs stands du côté de la Porte de Paris, près de la mairie. La tente de LREM s’est retrouvée mitoyenne de celle de la France insoumise (LFI). Pour les marcheurs, l’ambiance s’est tendue rapidement. Ils ont d’abord reçu la visite de « gilets jaunes » qui ont entonné des chansons laissant entendre plutôt explicitement tout le bien qu’ils pensaient du président de la République.

Indignée par les attaques gratuites et violentes qui ont écourté notre visite avec @StanGuerini sur les stands de @LaRemNord et des autres formations politiques Porte de Paris. Tout mon soutien et mes pensées pour les marcheurs agressés et merci aux forces de l'ordre. https://t.co/EsXZseON9U — Violette Spillebout (@VSpillebout) August 31, 2019

La candidate fraîchement investie par LREM pour les municipales à Lille, Violette Spillebout, recevait le délégué général du mouvement, Stanislas Guerini, pour inaugurer, vers 17h, son local de campagne situé rue Gambetta. Les Marcheurs nordistes craignaient des incidents lors de cette inauguration. Il n’en a rien été. En revanche, c’est lorsque Violette Spillebout et Stanislas Guerini sont allés visiter le stand de la Porte de Paris que les choses ont dégénéré. Selon nos informations, des objets ont été jetés en direction des marcheurs et des coups ont été échangés entre des militants LREM et des individus non identifiés.

Coups et objets lancés

Dans un communiqué, LREM Nord dénonce des « violences dirigées par des groupes ultra et anti-système ». Il y est par ailleurs affirmé que « certains militants » ont été « blessés au visage ». Il aura fallu l’intervention de la police pour calmer l’ambiance. Néanmoins, les agresseurs présumés n’ont pas été interpellés. Le stand a été démonté dans la foulée mais le mouvement assure qu’il sera de nouveau en place ce dimanche.

les stands politiques doivent être respectés à la Braderie, comme tous les stands. Nous sommes dans une démocratie et en République. J’apprends qu’il y a eu des violences contre des militants d’En Marche. C’est inacceptable et totalement contraire à l’esprit de notre ville. 1/2 — Martine Aubry (@MartineAubry) August 31, 2019

D’ailleurs, sur Twitter, la maire (PS) de Lille, Martine Aubry, a regretté ces incidents, insistant sur le fait que « les stands politiques doivent être respectés ». L’élue a aussi assuré ses adversaires que des dispositions seront prises pour que « leur présence puisse être assurée dans les meilleures conditions ».