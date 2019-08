Municipales 2020 à Paris: Benjamin Griveaux propose à Cédric Villani de "co-piloter" la campagne LREM (Illustration) — Lewis JOLY/SIPA

Alors que l'ancien candidat à l'investiture Mounir Mahjoubi a annoncé son soutien dimanche à Benjamin Griveaux, le candidat officiel investi par les marcheurs, ce dernier a proposé lundi à Cédric Villani de « copiloter » la campagne du parti présidentiel à Paris, « à la fois sur le fond et sur l’incarnation ».

Candidat malheureux à l’investiture LREM, Cédric Villani pourrait être tenté de lancer une candidature dissidente. « Nous avons plus de convergences que de divergences », a plaidé le député de Paris sur Europe 1, en indiquant avoir « adressé une lettre vendredi matin » au mathématicien, dans laquelle il « formule des propositions concrètes pour qu’il soit pleinement présent dans la campagne et dans le collectif ».

Cédric Villani dénonce une « procédure viciée »

« Je lui propose que sur le projet, les grands choix programmatiques, et sur les personnes pour porter ce projet-là, il soit à mes côtés et qu’il copréside, qu’il copilote cette campagne à mes côtés, à la fois sur le fond et sur l’incarnation », a ajouté Benjamin Griveaux.

Ce dernier a été investi en juillet par une commission de La République en marche, mais Cédric Villani a dénoncé à plusieurs reprises une « procédure viciée », laissant planer le doute sur une possible candidature dissidente. Il devrait annoncer sa décision la semaine prochaine.