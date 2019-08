Aéroports de Paris ADP (illustration) — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Des pancartes « Vade retro Vinci » brandies, les slogans « Aéroport privatisé, démocratie bafouée », «Macron vend la France, un seul mot d’ordre : résistance », ou encore « On signe le capitole (de Toulouse), et Macron capitule » scandés. Vendredi à Toulouse, plusieurs centaines de militants de La France insoumise ont manifesté contre la privatisation d'Aéroports de Paris.

La mobilisation, à laquelle les députés Adrien Quatennens et Mathilde Panot ou encore les eurodéputés Manon Aubry et Manuel Bompard ont participé, a été organisée à l’issue de la deuxième journée des Universités d’été de la France insoumise.

« On vend les bijoux de famille »

« On vend les bijoux de famille qui devraient profiter au plus grand nombre plutôt qu’à un panel de privilégiés », a dénoncé auprès de l’AFP Daniel, militant de 60 ans, plombier-chauffagiste.

La procédure initiée au printemps par quelque 250 députés et sénateurs (de LFI à LR en passant par le PS et le PCF, avec le soutien du RN) pour réclamer un référendum sur la privatisation d'ADP, requiert, d’ici au 13 mars, l’approbation par voie électronique d’au moins 10 % du corps électoral, soit plus de 4,7 millions de personnes.