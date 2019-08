Montage photo: Gaspard Gantzer et Isabelle Saporta. — Jacques WITT/SIPA-Wikimedia Commons/Philip Conrad/OTRS

Il lui avait proposé une alliance pour sa conquête de l'hôtel de ville parisien. Eh bien, elle a accepté. Isabelle Saporta, ancienne journaliste de RTL et compagne de l’eurodéputé Yannick Jadot (EELV), rejoint la liste de l’ancien communicant de François Hollande, Gaspard Gantzer, pour les municipales à Paris. Et ce malgré la présence d’une liste écologiste menée par David Belliard.

Isabelle Saporta s’est dit s’est dit « désolée », « que ça déplaise aux uns et aux autres ». « La tambouille de partis, cela n’a jamais été mon horizon. Mon horizon, c’est l’écologie. Aujourd’hui, vu l’urgence, la question ce n’est pas de savoir dans quel courant vous êtes mais à quel moment ça change », a-t-elle déclaré dans un entretien publié lundi soir par Le Parisien sur son site.

Future première adjointe au maire ?

L’ancienne journaliste, qui avait émis le souhait de faire de la politique après avoir démissionné de la radio RTL en mai, dit être animée par la volonté de « changer concrètement la vie des Parisiennes et des Parisiens. Ce que j’aime chez Gaspard, c’est cette liberté. On n’est pas dans un parti, on part d’une page blanche. On est pragmatique, on a la volonté de faire avancer les choses ».

En contrepartie de ce ralliement, Gaspard Gantzer s’engage à nommer Isabelle Saporta « première adjointe, en charge de l’urbanisme et de l’écologie », s’ils gagnent les municipales à Paris en mars 2020.