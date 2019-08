PRESIDENTS' CLUB Les deux hommes ne manquent pas de cérémonies officielles pour se voir et afficher leur proximité, sincère ou calculée, et ils se voient également dans des cadres plus privés

Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy lors de la cérémonie du 8-Mai, le 8 mai 2018 à Paris. — Witt/ CHAMUSSY/SIPA

Leurs échanges de sourires et de poignées de main ont été commentés par les médias. Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ont encore une fois affiché une relation bienveillante et cordiale à Saint-Raphaël jeudi, à l’occasion des commémorations du débarquement de Provence. Selon BFMTV et Le Parisien, l'ex-président a déjeuné avec le chef de l'Etat et les dirigeants ivoirien et guinéen, Alassane Ouattara et Alpha Condé, alors que François Hollande, invité, n'est pas venu.

Depuis son arrivée à l'Elysée, Emmanuel Macron entretient sa relation avec Nicolas Sarkozy, tandis que ses échanges avec son prédécesseur sont plutôt froids. Les deux hommes ne manquent pas de cérémonies officielles pour se voir et afficher leur proximité, sincère ou calculée. Ils se sont également vus à plusieurs reprises dans un cadre privé, à l'initiative d'Emmanuel Macron. Retour en image sur l'histoire de leur relation depuis 2017.