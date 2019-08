TOROS Ce n'est pas la première fois que Jacqueline Gourault et Didier Guillaume assistaient à une corrida, mais leur présence fait polémique

Didier Guillaume est le ministre de l'Agriculture depuis octobre 2018. (archives) — Vit Simanek/AP/SIPA

C’est une photo d’un confrère du journal Sud Ouest qui a mis le feu au ruedo. On y voit deux ministres du gouvernement actuel assister à une corrida, dans les arènes de Bayonne, avec le maire de la ville. Didier Guillaume, le ministre de l’Agriculture, et Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires sont visiblement aficionados car ce n’est pas la première fois qu’on les voit dans les gradins de spectacles taurins.

Mais la polémique reste. Surtout à l’encontre du ministre de l’Agriculture. Des associations de défense des animaux signalent en effet que Didier Guillaume est le ministre responsable du bien être des animaux. Un bien-être que d’aucuns considèrent comme plutôt mis à mal lors des corridas.

Aucune limite dans l'indécence, le ministre de l'Agriculture, en charge de la protection animale, @dguillaume26 assiste en ce moment même avec @j_gourault (autre ministre du gouvernement) à une séance de torture animale dans les arènes de Bayonne... Scandaleux ! pic.twitter.com/pZzHlMfkLu — FONDATION BRIGITTE BARDOT (@FBB_PORTEPAROLE) August 14, 2019

Le ministre français en charge du bien-être animal à la corrida de Bayonne.

Sans commentaire.@dguillaume26 @Min_Agriculture @gouvernementFR pic.twitter.com/SnGda53LKV — L214 éthique & animaux (@L214) August 15, 2019

Dans le sud-ouest et le midi de la France, les deux régions où les spectacles tauromachiques ont encore lieu, l’affrontement est souvent violent entre pro et anti corridas. L’affrontement prend un tour plus médiatique lorsqu’il met aux prises des ministres. Ce fut le cas, dans le précédent quinquennat, avec Manuel Valls, pro-taurin assumé.