Après la mort d’un maire renversé par une camionnette déposant illégalement des gravats, Brune Poirson va réunir fin août les professionnels du bâtiment pour mettre en place « au plus vite » des mesures contre les décharges sauvages.

Ces décharges, « véritable fléau », coûtent cher à la collectivité, a rappelé à l’AFP la secrétaire d’Etat à la Transition écologique. Elle note qu’il s’agit « d’une pollution très diffuse » et difficile à comptabiliser, même si l’Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) travaille sur leur recensement. « Quand un dépôt sauvage devient trop visible, souvent d’autres lieux de rejet apparaissent. Tout ça est très mouvant, d’où l’importance de donner du pouvoir à celui qui est en contact continu avec le terrain. »

Le BTP, principale source du problème

« L’origine du problème provient en partie des déchets du BTP​ », indique Brune Poirson. Et cela coûte cher, « 340 et 420 millions d’euros par an », à la charge des collectivités. La secrétaire d’Etat à l’Ecologie en appelle aux « professionnels de ce secteur pour enrayer ce phénomène. Il faut transformer le système de l’intérieur. »

Pour cela, l’élue du Vaucluse veut « organiser dès fin août une réunion avec les professionnels de la construction, les 14 organisations professionnelles qui représentent les artisans et les entreprises du secteur du bâtiment, ainsi qu’avec les élus, les associations d’élus et des parlementaires. » « L’objectif est de mettre en place les conditions de mise en œuvre le plus rapide possible des dispositions de la loi antigaspillage sur le volet décharges sauvages », indique enfin Brune Poirson.