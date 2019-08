Marlène Schiappa insultée par un maire RN sur Twitter

Marlène Schiappa le 18 juillet 2019 — Lewis JOLY/SIPA

Que s'est-il passé dans la tête de Jean-Yves Narquin, maire Rassemblement national (RN) de Villedieu-le-Chateau (Loir-et-Cher) ? Dimanche, l'élu a commenté dans un tweet un extrait d'une interview de Marlène Schiappa au JDD. Dans cet article, la secrétaire d'Etat à l'égalité femmes-hommes se disait « sapiosexuelle », c'est à dire « excitée par l'intelligence » (même si le terme n'est pas encore clairement défini).

« On savait déjà qu'elle était reine de la pipe, d'après ses confessions ! Mais si en plus elle réfléchit pendant qu'elle suce...où va t'on ! » a réagi Jean-Yves Narquin.

Une sortie vulgaire qui n'a pas manqué de faire réagir Marlène Schiappa. Toujours sur Twitter, elle a rappelé que l'élu en question « a organisé son insolvabilité pour éviter de payer la pension alimentaire [et] été reconnu coupable d’abandon de famille ». Tout en concluant par une citation de Simone de Beauvoir - « Jamais plus agressif avec les femmes qu’un homme inquiet pour sa virilité » - et en rappelant qu'elle était la reine « de la pizza ».