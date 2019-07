Le parti présidentiel à fait son choix pour Aix-en-Provence. La commission nationale d’investiture de la République en marche a annoncé ce jeudi le choix d’Anne-Laurence Petel comme candidate pour les municipales de 2020 à Aix-en-Provence.

Elle affrontera notamment la maire sortante Les Républicains, Maryse Joissains, qui a décidé de se présenter malgré ses déboires judiciaires.

Main tendue aux autres candidats

La députée a expliqué vouloir « poursuivre le travail de rassemblement politique, de renouvellement et d’ouverture à la société civile pour construire un projet progressiste symbole de changement d’ère pour Aix-en-Provence. »

Elle a tendu la main à deux autres candidats à l’investiture, Dominique Sassoon, son suppléant, ainsi qu’à Mohamed Laquihla, député du MoDem, pour rejoindre « la dynamique naissante et enrichir l’équipe existante », afin d' « inscrire Aix-en-Provence dans une ambition de ville modèle et leader en matière de transition écologique et énergétique, de mobilités durables mais aussi de sécurité ».

Adrien Max