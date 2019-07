François de Rugy et Elisabeth Borne lors de la passassions des pouvoir au ministère de la Transition écologique. — ALAIN JOCARD / AFP

C’est fait : Elisabeth Borne, jusque-là ministre chargée des Transports, est officiellement ministre de la Transition écologique et solidaire, en remplacement de François de Rugy, démissionnaire. La passation des pouvoirs a eu lieu mercredi, en début d’après-midi, à l’hôtel de Roquelaure, à Paris.

L’ex-ministre a évoqué une « erreur regrettée et payée au prix le plus élevé et le plus cruel » lors de la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne à la tête du ministère de la Transition écologique mercredi. Selon l’ex-ministre, qui a démissionné à l’issue d’une semaine de révélations sur son train de vie, cela « ne peut venir effacer les actes posés, les avancées réalisées, les moyens dégagés pour mener concrètement une politique de progrès écologique ».

« Le sens des responsabilités »

Plus tôt, Emmanuel Macron a salué en Conseil des ministres « le sens des responsabilités » du ministre de la Transition écologique démissionnaire François de Rugy « qui l’a conduit à préférer quitter le gouvernement plutôt que d’entraver l’action de la majorité », a annoncé la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.