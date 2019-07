François de Rugy a présenté sa démission du gouvernement

Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy lors d'une visite à Niort, le 11 juillet 2019. — GEORGES GOBET / AFP

François de Rugy a annoncé avoir présenté sa démission mardi matin au Premier ministre, s'estimant victime d'un «lynchage médiatique» et précisant avoir déposé une plainte en diffamation contre Mediapart.

Le ministre de la Transition écologique était depuis mercredi dernier au cœur d’une polémique après des révélations de Mediapart sur des dîners fastueux dans son ministère, des travaux et son logement près de Nantes.

Vendredi dernier encore, sur le plateau de RMC, François de Rugy affirmait n'avoir «aucune raison de démissionner».

Un ministre sous pression

Mais la pression sur le ministre de la Transition écologique a continuté de croître. Lundi, depuis une conférence de presse à Belgrade, aux côtés de son homologue serbe, Emmanuel Macron a déclaré avoir « demandé au Premier ministre d’apporter toute la clarté » sur l’affaire de Rugy, affirmant ne pas prendre « de décisions sur la base de révélations mais de faits », a-t-il expliqué, lors d’une conférence de presse à Belgrade aux côtés de son homologue serbe.

La nécessité de «prendre le recul nécessaire» dit le ministre

«Les attaques et le lynchage médiatique dont ma famille fait l'objet me conduisent aujourd'hui à prendre le recul nécessaire - ce que chacun comprendra. La mobilisation nécessaire pour me défendre fait que je ne suis pas en mesure d'assumer sereinement et efficacement la mission que m'ont confiée le Président de la République et le Premier ministre. Dès lors, j'ai présenté ma démission au Premier ministre ce matin», a écrit le ministre dans un communiqué.