POLEMIQUE Des articles et tweets datant d’il y a quelques années contredisent la défense de François de Rugy, qui assure être « intolérant aux crustacés » et ne pas boire de champagne

François de Rugy. — Mario FOURMY/SIPA

Empêtré dans des révélations en cascade sur ses dépenses fastueuses d’argent public, François de Rugy a contre-attaqué ce vendredi. Mais certains de ses arguments sont contestés, notamment lorsqu’il affirme être « intolérant » aux crustacés pour se défendre face aux photos publiées dans la presse. D’anciens tweets du ministre en personne viennent contredire sa défense.

Selon le site d’information Mediapart, l’actuel ministre d’Etat aurait organisé une dizaine de dîners « entre amis » très fastueux, entre octobre 2017 et juin 2018 à l’Hôtel de Lassay lorsqu’il était président de l’Assemblée nationale. Le média a publié des photos de tables couvertes de homards et de bouteilles de vin estimées, pour certaines, à 500 euros.

Intolérant aux crustacés mais pêcheur de homards

Invité de BFMTV et RMC ce vendredi, le ministre de la Transition écologique s’est défendu en assurant que ces mets et breuvages luxueux n’étaient pas pour lui. Il assure n’avoir « jamais acheté une bouteille de vin de plus de 30 euros de toute (sa) vie ». Il a aussi expliqué qu’il ne mangeait pas de homard parce qu’il avait une « intolérance aux crustacés » et ne buvait pas de champagne qui « lui donne mal à la tête », suscitant des railleries sur les réseaux sociaux.

"Le homard je n'aime pas ça! J'ai une intolérance (...) Je n'aime pas les huîtres, je ne prends pas de champagne ! Je déteste le caviar ! (...) Le champagne ça me donne mal à la tête"

➡ @FdeRugy Ministre de la Transition écologique#BourdinDirect pic.twitter.com/sNuULtAAam — RMC (@RMCinfo) July 12, 2019

Or le journaliste de Loopsider David Perrotin a tweeté une dépêche AFP datant de 2017 (ici reprise sur le site du journal La Croix). Dans ce portrait de François de Rugy, on lit qu’il « aime la pêche en mer, notamment du homard », selon son entourage.

Si François de Rugy « n’aime pas le Homard » et est même « intolérant à ça »... il aime en tout cas le pêcher.



Comme le rapportait son portrait de l’AFP en 2017 https://t.co/L5cwmymZLi pic.twitter.com/rrdKAtgFLK — David Perrotin (@davidperrotin) July 12, 2019

D’anciens tweets de Rugy exhumés

Un internaute a exhumé plusieurs tweets qui contredisent les arguments de François de Rugy. Le 24 octobre 2012, le député tweetait : « Nous sablons le champagne à l’Assemblée à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel. » Rien ne prouve qu’il en a bu, mais cela n’a pas empêché de nombreuses railleries visant le ministre sur les réseaux sociaux.

Nous sablons le champagne à l'Assemblée à la suite d'une décision du conseil constitutionnel... Cherchez laquelle ;-) Cc @ECOLOdep — François de Rugy (@FdeRugy) October 24, 2012

Dans un autre tweet, le 3 août 2012, il décrit son menu de vacances : « lieu jaune, maquereau grillé le soir précédé d’une araignée », ce qui semble étonnant pour une personne qui se dit intolérante aux crustacés.

Lieu jaune le midi, maquereau grillé le soir précédé d'une araignée... Les vacances commencent bien (et la pêche aussi) ;-)) #Breizh — François de Rugy (@FdeRugy) August 3, 2012

Les internautes s’en sont en tout cas donnés à cœur joie, en faisant remonter ces tweets et en les gratifiant de gifs de homards.