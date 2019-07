Cedric Villani. (Archives) — Jacques Witt/SIPA

Cédric Villani « ne se prononcera pas sur un soutien » à Benjamin Griveaux, investi par la Commission nationale d’investiture (CNI) de La République en marche, « avant septembre », annonçait jeudi soir son entourage.

Le député, candidat malheureux à l’investiture pour les élections municipales de Paris, « donnera rendez-vous en septembre, et se laisse l’été pour consulter son entourage et ses amis », a ajouté cette même source, assurant que « tout cela ne remet pas en cause le soutien de Cédric Villani à l’action du président de la République ».

Cédric Villani ne « s’exprime pas sous la menace »

Plus tard dans la soirée, sur le plateau de BFM TV, Cédric Villani a persisté et signé : expliquant ne pas « s’exprimer sous la menace » (d’une exclusion du parti en cas de non-ralliement au candidat LREM désigné par le parti), le député s’est engagé à s’exprimer dans les « tous premiers jours de septembre ».